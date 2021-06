Newark (www.aktiencheck.de) - Während die US-amerikanischen Investmentgrade-Spreads in den letzten Wochen in einer engen Spanne gehandelt wurden, stützen mehrere positive Faktoren weiterhin den Markt, u.a.: die Präferenz der Unternehmen, ihre Schulden weiter abzubauen, positive Dynamik bei den Kredit-Ratings, erhöhte Pensions- und Übersee-Allokationen in Investmentgrade-Anleihen, so die Experten von PGIM Fixed Income.



Das Angebot bleibe überschaubar, da sich weiterhin Barmittel ansammeln würden, was den positiven Ausblick der Experten weiter unterstütze.



In den jüngsten Gesprächen mit einem Wall Street Syndicate Desk sei es um Aktionärsaktivitäten und M&A gegangen. Der Aktionärsaktivismus sei auf dem höchsten Stand seit 2015, da aktivistische Aktionäre auf Desinvestitionen und/oder Kapitalrückgabe an die Aktionäre drängen würden. Und schließlich zu M&A: Sie würden weiterhin 2-3 Mal mehr Anfragen im Vergleich zur Vergangenheit sehen, und einige innerhalb ihrer Organisation würden das aktuelle Umfeld als das stärkste einstufen, das sie je gesehen hätten. (17.06.2021/ac/a/m)



