Bonn (www.aktiencheck.de) - Zahlreiche Investoren befürchten Belastungen für US-Unternehmen, wenn der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden die Wahl gewinnen sollte und Reformen der Trump-Administration wieder rückgängig macht, allen voran die Unternehmenssteuerreform, so die Analysten von Postbank Research.



Experten hätten verschiedene Szenarien durchgerechnet und ermittelt, dass ein Sieg Joe Bidens bei demokratischen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses gut für die Börse sein dürfte. Allerdings dürften wahrscheinlich nicht alle Demokraten bereit sein, das Wahlprogramm Bidens eins zu eins umzusetzen. Er werde wohl Kompromisse eingehen müssen, um ausreichend Demokraten bei den Abstimmungen hinter sich zu bringen.



Die Steuerreform dürfte abgemildert werden, aber es sollte - trotz Kürzungen - noch ausreichend Investitionsvolumen bleiben, um die US-Wirtschaft und so auch die Firmengewinne anzuschieben. In diesem Szenario würden die aggregierten Gewinne des S&P 500 die Prognose des Basisszenarios um vier Prozent übertreffen. Spiele das Coronavirus mit und bleibe die FED bei ihrer Geldpolitik, stehe weitern Kurszuwächsen nur wenig entgegen. (08.10.2020/ac/a/m)



