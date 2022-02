Unternehmensseitig im Fokus stünden die Chemiekonzerne Celanese (ISIN US1508701034/ WKN A0DP2A) und Dupont (ISIN US26614N1028/ WKN A2PLC7), deren Aktien vorbörslich um 2,8 Prozent und 4,1 Prozent zugelegt hätten. Celanese kaufe dem Rivalen Dupont dessen Spezialkunststoff-Sparte für 11 Milliarden US-Dollar (9,7 Mrd. Euro) in bar ab.



Die Papiere von Deere & Co. (ISIN US2441991054/ WKN 850866) hätten vorbörslich 1,2 Prozent gewonnen, denn das Ergebnis je Aktie des Landmaschinenherstellers sei im ersten Geschäftsquartal 2021/22 besser als von Analysten befürchtet ausgefallen. Zudem habe Deere sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr angehoben.



Für die Aktien des ehemaligen Highflyers Roku (ISIN US77543R1023/ WKN A2DW4X) gehe es hingegen am Freitag steil nach unten. Die Aktie breche um ein Viertel im Wert auf 105 Dollar ein, nachdem der Video-Streaming-Konzern schwächer als erwartete Umsätze für das vierte Quartal 2021 und zudem einen enttäuschenden Ausblick gegeben habe.



Ebenfalls unter die Räder komme der Anbieter von Sportwetten DraftKings (ISIN US26142R1041/ WKN A2P205). Zwar habe die Firma im letzten Quartal beim Umsatz und Ergebnis die Prognosen des Marktes übertroffen und auch der Umsatzausblick für die kommenden Monate habe positiv überrascht. Jedoch habe DraftKing vor dem Hintergrund höherer Kosten vor größeren Verlusten gewarnt.



Die Aktie von Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) verliere vorbörslich rund ein Prozent. Zuvor habe Intel-Chef Gelsinger seine Bereitschaft signalisiert, sich im Rahmen eines Konsortiums an dem Chip-Designer Arm Holdings beteiligen zu wollen. In der letzten Woche sei eine geplante Übernahme von Arm durch NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) unter anderem am Widerstand der Kartellbehörden gescheitert. Die Aktie von NVIDIA steige um 0,3 Prozent auf 245 Dollar.



Mit Material von dpa-AFX (18.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach zwischenzeitlich leicht positiven Signalen im Konflikt zwischen Russland und dem Westen nimmt an den Finanzmärkten die Furcht vor den Folgen eines Einmarsches Russlands in die Ukraine weiter zu, so Martin Weiß von "Der Aktionär".Rund 30 Minuten vor Beginn der Präsenzbörse habe der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) um die Vortagesschlussmarke gependelt. Für den NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) gehe es leicht in die Höhe, für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) leicht nach unten.Auf Wochensicht zeichne sich damit für den Wall Street-Index ein etwas deutlicherer Verlust ab. Weiter gelte mit Blick auf den Chart des Dow auch die Warnung vor einem nachhaltigen Absacken unter 34.300 Punkte, denn dann drohe ein möglicher freier Fall "bis mindestens zurück an die 33. 300er-Marke", wie Andreas Büchler von Index Radar bereits tags zuvor konstatiert habe.Dann aber seien Berichte aufgekommen, wonach die Separatisten in der Donbass-Region Frauen und Kinder nach Russland hätten evakuieren wollen. Die Futures an der Wall Street hätten daraufhin rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart deutlich nachgegeben.