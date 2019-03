Am Jahresanfang habe der USD aufgrund der plötzlichen Kursänderung der FED ziemlich unter Druck gestanden und die jüngst gedämpften Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik würden eine weitere Belastung mit sich bringen. Der USDIDX (Korb gegenüber sechs Währungen) habe im März die Hochs von 2018 nicht überwinden können und kämpfe seitdem ausschließlich mit Kursrückgängen. Im heutigen frühen Handel könne die US-Währung etwas aufwerten und notiere zum Zeitpunkt des Schreibens bei 95,937. Die heute Abend veröffentlichten Projektionen der US-Notenbank sowie die Pressekonferenz mit FED-Chef Jerome Powell könnten starke Kursschwankungen auslösen und darüber entscheiden, ob der bei 95,70 ausgebildete Boden nachhaltig ist oder eine neue Verkaufswelle anstehe.



Nachdem der Versuch von Premierministerin Theresa May ihren Deal auch ein drittes Mal im britischen Parlament zur Abstimmung zu stellen vereitelt worden sei, werde nun beim am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel die Anfrage auf eine Brexit-Verschiebung um mindestens drei Monate erwartet. Wenn May der Meinung sei, dass sie bis Juni keine Unterstützung für ihr Abkommen im Unterhaus erhalte, könnte der EU-Austritt Großbritanniens sogar ins Jahr 2020 verzögert werden. Beim GBP/USD sei nach den drei entscheidenden Abstimmungen in der Vorwoche etwas Ruhe eingekehrt, da in den vergangenen Handelstagen wieder eine engere Handelsspanne zu erkennen sei. Der britischen Währung fehle es an Dynamik, sodass die Jahreshochs bisher nicht nochmal hätten getestet werden können. Am Mittwoch notiere das Paar bei 1,3228 und verliere daher in den ersten Handelsstunden etwas an Wert.



Der DE30 habe im Vergleich zur Wall Street einen großen Teil seiner gestrigen Zuwächse halten können, nachdem er sich vom 200er EMA lösen und ein neues Jahreshoch bei 11.839 Punkten habe ausbilden können. Während der Asien-Sitzung sei die korrektive Bewegung mit recht ordentlicher Dynamik fortgesetzt worden, kurz vor der europäischen Eröffnung scheine sich der deutsche Leitindex aber wieder zu fangen.



Das britische Unterhaus habe sich gegen einen ungeregelten "harten" Brexit ausgesprochen und möchte am liebsten den Austrittstermin verschieben. Alle 27 EU-Mitgliedsstaaten müssten jedoch zustimmen. Drohe also doch ein "harter" Brexit? (20.03.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street stieg am Dienstag im Intraday-Handel zuerst an und bildete in ihrer Aufwärtsbewegung neue Hochs aus, gefolgt von raschen Gewinnmitnahmen am Nachmittag sowie Verlusten im weiteren Handelsverlauf, so die Experten von XTB.Alle drei großen US-Aktienindices hätten die US-Sitzung auf der Höhe der vortägigen Schlusskurse beendet. Die Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand beim Handelsstreit zwischen den USA und China seien getrübt worden, da Washington laut einem Bloomberg-Bericht um ein Vorpreschen der Chinesen gegenüber ihren Forderungen beunruhigt sei. Die Nachricht komme, nachdem Peking vor kurzem Änderungen beim heiklen Thema des geistigen Eigentums zugestimmt habe. Der US-Handelsbeauftrage Robert Lighthizer werde nächste Woche nach China reisen und die Verhandlungsgespräche mit dem chinesischen Vizeminister Lui He fortzusetzen. Des Weiteren könnte die Zurückhaltung der Bullen am US-Aktienmarkt auf das bevorstehende FED-Treffen zurückzuführen sein, da die Anleger vor allem das "Dot-Plot"-Chart sowie konkrete Pläne zur Reduzierung der Bilanzsumme erwarten würden.