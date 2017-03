NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie: 860853

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie: WMT

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (02.03.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktie: Zahlen lassen aufatmen - AktienanalyseDer weltgrößte Einzelhändler Wal-Mart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) hat viel Geld in die Hand genommen, um den Anschluss an die Online-Konkurrenz nicht völlig zu verlieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das scheine sich allmählich auszuzahlen: Das Umsatzwachstum im Segment E-Commerce habe im Schlussquartal 29 Prozent betragen. In Summe habe der Konzern seine Erlöse daher um ein Prozent auf 130,9 Mrd. Dollar steigern können. Währungseffekte herausgerechnet hätte das Plus sogar drei Prozent betragen. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Auch der Gewinn je Aktie sei besser ausgefallen als gedacht. Zwar habe Wal-Mart unterm Strich rund 18 Prozent weniger als im Vorjahr verdient, Grund dafür seien allerdings Sondereffekte wie Ausgaben für gestoppte Immobilienprojekte und Abfindungszahlungen gewesen. Im Tagesgeschäft habe es dagegen Zuwächse gegeben. Entsprechend positiv sei die Reaktion der Börse ausgefallen. Die Wal-Mart-Aktie sei nach Zahlenvorlage um rund vier Prozent geklettert.Frischen Wind könne das Papier gut gebrauchen. Die Wal-Mart-Aktie hinke dem Gesamtmarkt deutlich hinterher. Vor allem der protektionistische Kurs der US-Politik gebe Anlegern zu denken. Schließlich sei der Sektor stark auf Billigimporte aus dem Ausland angewiesen. Mehr als eine Seitwärtsbewegung mit leicht positiver Tendenz ist der Wal-Mart-Aktie daher trotz Verbesserungen bei den Umsatztrends zunächst kaum zuzutrauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2017)Xetra-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:66,83 EUR +0,57% (02.03.2017, 11:04)