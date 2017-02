NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (27.02.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktie: Deutlicher Kursschub! ChartanalyseDer US-Discounter Wal-Markt (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) hat per Ende Januar im vierten Geschäftsquartal seine Umsätze weltweit um ein Prozent auf 130,9 Milliarden US-Dollar steigern können - ohne Wechselkurseffekte hätte das Plus 3 Prozent sogar betragen, jedoch blieb weniger durch den starken Dollar in den Büchern stehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn habe sich zwar um fast 18 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar verringert, allerdings habe Wal-Mart mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,30 US-Dollar die Erwartungen der Analysten übertroffen.Händler hätten dies zum Anlass genommen, um die Wal-Mart-Aktie verstärkt zu kaufen und hätten hierdurch zu einem deutlichen Gewinnsprung in der vergangenen Handelswoche geführt. Dabei habe das Wertpapier über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie seit den Hochs bei 75,19 Euro aus Sommer 2016 ausbrechen können und habe zugleich ein Kaufsignal aufgestellt. Dabei werde der seit November 2015 bestehende Aufwärtstrend nun weiter fortgesetzt und dürfte in den kommenden Wochen weitere Gewinne in dem Wertpapier für die kommenden Wochen sichern. Aus der wellentechnischen Berechnung kämen sogar Kursnotierungen oberhalb der Jahreshochs aus 2016 infrage und kann auf Sicht der nächsten Wochen bestens über ein entsprechendes Long-Investment abgedeckt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.02.2017)Xetra-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:68,08 EUR +0,15% (27.02.2017, 15:48)