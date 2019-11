Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am 12. Dezember wird in Großbritannien gewählt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Einerseits drohe die bei den Europawahlen vom Mai vorne liegende "Brexit Party" EU-kritische Wähler auf ihre Seite zu ziehen, die den adjustierten EU-Austrittsvertrag als nicht ausreichend ansehen und eine striktere Loslösung von der Staatengemeinschaft präferieren würden. Andererseits könnten bisher von Tory-Kandidaten gewonnene Wahlkreise im liberalen Milieu z. B. an die Liberaldemokraten verlorengehen, die sich für einen EU-Verbleib und ein zweites Referendum in der Frage des EU-Austritts aussprechen würden.Die Reaktionen an den Finanzmärkten würden zeigen, dass eine klare Entscheidung bei den im Dezember anstehenden Parlamentswahlen gegenüber einem erneut gelähmten Parlament bevorzugt werde. So habe das Britische Pfund gestern nach Bekanntwerden der jüngsten Wahlumfragen in der Hoffnung auf ein Mehrheitsmandat für die Partei von Premierminister Johnson zulegen können. Der Euro sei dabei mit Notierungen von teilweise unter 0,855 GBP auf den tiefsten Stand seit Mai gefallen. (19.11.2019/ac/a/m)