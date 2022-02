Mehrere Aufrufe der Regierung, dass die Sparer ihre Dollar, Euro- oder Goldbestände in Lira eintauschen würden, hätten bislang nicht gefruchtet. Nun werde die Türkei offenbar ein neues Programm ankündigen. Privatleute sollten ermutigt werden, ihre Goldbestände in Lira umzuwandeln. Das habe Finanzminister Nureddin Nebati vor wenigen Tagen in London gegenüber Investoren angedeutet.



Der Minister habe zwei Investoren von den Plänen erzählt, mit denen sichergestellt werden solle, dass ein Teil des von türkischen Haushalten gehaltenen Goldes seinen Weg ins inländische Finanzsystem zurückfinde, habe die Agentur Reuters gemeldet.



Die traditionell aufs Gold versessenen Privathaushalte in der Türkei würden schätzungsweise 5.000 Tonnen Schmuck, Münzen und Barren im Wert von 250 bis 350 Mrd. USD verfügen. Etwa 10% dieses "Matratzen-Goldes" wolle man einsammeln. Danach solle das Gold eingeschmolzen werden und in Barren bei der Notenbank eingelagert werden.



Schon an diesem Wochenende werde es einen neuen Aufruf geben, der die Menschen davon überzeugen solle, ihre Goldbestände aufzugeben. "Sie wollen, dass dieses Gold wieder in das Bankensystem zurückkehrt, das wird sicherlich dazu beitragen, die monetäre Basis in türkischen Lira zu verbreitern", habe ein Investor gesagt.



Minister Nebati habe darauf hingewiesen, dass die dynamische Produktionskapazität der Türkei, das starke Wachstum, die gesunden öffentlichen Finanzen, der solide Bankensektor und die geringe Verschuldung die Türkei als ein herausragendes Entwicklungsland präsentiere. Das Land steche sowohl in der Region als auch weltweit positiv heraus und verfüge über ein erhebliches Potenzial, schreibe Haberturk. Minister Nebati habe zudem erklärt, dass die Inflation im Land vorübergehend sei, da die Wechselkurse stabil seien.



Sollten die Türken dem Aufruf nicht in genügender Form folgen, könnte das Verbot von privatem Goldbesitz folgen. Eine historische Vorlage: 1933 habe die Roosevelt-Administration in den USA eine Anordnung des Präsidenten unterzeichnet, die "das Horten von Goldmünzen, Goldbarren und Goldzertifikaten innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten verbietet". Das Goldverbot habe bis 1974 gedauert. (11.02.2022/ac/a/m)







