Die USA würden demnach schneller zur wirtschaftlichen Normalität zurückkehren können als dies für die Eurozone der Fall sei und das wirke sich bereits jetzt in den Wachstumsraten aus. Im ersten Quartal 2021 sollte die USA abermals, wie auch im vierten Quartal 2020, ein höheres Wirtschaftswachstum ausweisen als die Eurozone. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Eurozone dieses Jahr eine solide Erholung werde vorweisen können, wenn auch etwas verzögert. Der belastende Faktor der kurzfristigen konjunkturellen Abwärtsrisiken sollte demnach im zweiten Halbjahr an Wirkung verlieren und dem EUR erneut Rückenwind verschaffen.



Die divergierende Dynamik zeige sich auch am Rentenmarkt. Der Konjunkturoptimismus in den USA habe zu einer signifikanten Versteilung der Renditekurve geführt. Die Renditen auf zehnjährige US-Staatsanleihen seien seit Jahresbeginn von 0,9% auf über 1,6% angestiegen. Europäische Rentenmärkte hätten sich anfangs von diesem Trend nicht entkoppeln können. Nachdem die EZB sich sowohl verbal als auch aktiv, mittels Anleihenkäufe, einer Versteilung der Renditekurve entgegengestellt habe, seien zehnjährige Bund Renditen nicht weiter angestiegen, sondern hätten sogar etwas nachgegeben (-0,35% im Vergleich zu -0,6 % zu Jahresbeginn).



Dem entgegen erachte die US-Notenbank Federal Reserve eine steilere Treasury-Kurve als nicht besorgniserregend, solange allgemeine Finanzierungsbedingungen unterstützend bleiben würden. Der Einsatzmöglicher Instrumente um Renditeanstiegen entgegenzuwirken (Aufstockung des QE-Programms, eine Verschiebung der Käufe hin zu längeren Laufzeiten, Einführung von Renditeobergrenzen) stehe in den USA somit nicht unmittelbar bevor. Die EZB halte die Renditen demnach an einer deutlich kürzeren Leine als die Federal Reserve, was den erneuten Anstieg des Transatlantik Spreads begünstigte und den USD stärke.



Darin würden sich auch Spekulationen auf frühere Leitzinsanhebungen in den USA widerspiegeln (bereits Anfang 2023 statt 2024). Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der EZB in den nächsten zwei oder drei Jahren sei als vieles geringer einzuschätzen und werde weder von den Analysten noch von den Finanzmärkten erwartet. Aber auch in den USA sei eine Zinserhöhung 2024 alles andere als gesetzt und selbst von der FED derzeit nicht in Aussicht gestellt. Der Renditedruck auf EUR/USD basiere demnach vordergründig auf dem längeren Laufzeitensegment. Während der Transatlantik Spread im zehnjährigen Bereich deutlich angestiegen sei, sei jener im zweijährigen Bereich stabil geblieben. Daran sollte sich auch über die nächsten Monate wenig ändern.



Die geldpolitische Normalisierung werde in den USA aber (viel) früher einsetzen als in der Eurozone, was den mittelfristigen Anstieg von EUR/USD hin zum fairen Wert deutlich in den nächsten Jahren deutlich bremsen sollte. Erst wenn eine beginnende geldpolitische Normalisierung der EZB am Finanzmarkt an Bedeutung gewinne (frühestens 2024) würden die Analysten einen weiteren Sprung von EUR/USD nach oben als wahrscheinlich erachten. (29.03.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Verzögerungen bei Impfstoff-Lieferungen und Lockdowns belasten die Konjunkturdynamik in der Eurozone, während sich in den USA Konjunkturoptimismus verbreitet und man am Finanzmarkt auf frühere FED-Zinserhöhungen setzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der USD sollte in diesem Umfeld gegenüber dem EUR ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) auf Sicht der nächsten Monate gut unterstützt bleiben. Trotz Verzögerungen bleibe der mittelfristige Ausblick für die Eurozone positiv, was das Blatt für EUR/USD im weiteren Jahresverlauf wenden könnte.Nach der 9%-igen Aufwertung 2020, habe der EUR seit Jahresbeginn gegenüber dem USD 3,4% an Wert verloren. Anfang des Jahres sei mit 1,23 der höchste EUR/USD Kurs seit 2018 quotiert worden. Zuletzt habe man sich jedoch wieder auf dem Niveau vom Herbst 2020 befunden. Der USD sei seit Jahresbeginn mit kontinuierlichem Aufwertungsdruck konfrontiert gewesen.