Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (30.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wacker Chemie habe nach einem starken Auftaktsquartal die Gesamtjahresprognose angehoben. Man erwarte einen Umsatz im zweistelligen Bereich (früher im mittleren einstelligen). Das EBITDA solle um 25 bis 45% wachsen (ursprünglich 10 bis 20%). Der Wert sei knapp an den Hochs dran. Wenn es die Wacker Chemie-Aktie in diesem schwierigen Markt schafft, die alten Hochs zu überspringen, müsste man eine Position eingehen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:127,85 EUR -0,66% (30.04.2021, 11:02)