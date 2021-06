Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,45 EUR +3,37% (24.06.2021, 09:49)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,85 EUR +3,24% (24.06.2021, 10:03)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (24.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die Aktie von Wacker Chemie könne am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Am Vormittag gehe es gut drei Prozent nach oben auf 133,10 Euro. Beflügelt werde das Papier von der wohl kurz bevorstehender Handelsrestriktionen der USA gegen einige chinesische Solarfirmen.Die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden sei bereit, einige in Chinas Region Xinjiang hergestellte Solargrundstoffe mit Importverboten zu belegen, um gegen die mutmaßliche Unterdrückung des Volkes der Uiguren vor allem in dieser Region vorzugehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht auf Donnerstag berichtet habe. Zuvor habe bereits die in Washington gut vernetzte Zeitung Politico darüber berichtet, was die Aktien von Wacker Chemie am Dienstag kräftig angetrieben habe.Von einem solchen Schritt würde Wacker Chemie vermutlich profitieren, da dann in den USA zumindest vorübergehend ein Teil des Angebots an Solargrundstoffen aus der Uiguren-Region wegfallen würde. Gleichzeitig würden die USA im Kampf gegen den Klimawandel immer stärker auf Solarstrom setzen, was die Nachfrage antreibe. Wacker Chemie produziere das für die Solarindustrie wichtige hochreine Polysilizium in Burghausen und Nünchritz, aber auch am US-Standort Charleston.Zudem würden sich die Blicke am Donnerstag auf den Kapitalmarkttag von Wacker Chemie zur kleinsten Sparte Biosolutions richten, die gerade wegen der Corona-Pandemie zuletzt stärker in den Fokus der Investoren gerückt sei. So wolle Wacker eigentlich den Corona-Impfstoff von CureVac produzieren. Allerdings sei nach den jüngst vorgelegten, enttäuschenden Testdaten von CureVac noch offen, wie es hier weitergehen werde.Zuletzt habe das Papier von Wacker Chemie eine Korrektur vollzogen, sie habe aber im Bereich der 100-Tage-Linie wieder nach oben drehen können.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2021)Mit Material von dpa-AFX