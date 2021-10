Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

153,15 EUR -0,81% (18.10.2021, 12:10)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

153,05 EUR -0,81% (18.10.2021, 12:14)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (18.10.2021/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Zwei Prognoseanhebungen in den vergangenen vier Monaten würden den steilen Wachstumskurs bei Wacker Chemie unterfüttern. 2021 solle nun bei einem Umsatz von rd. 6 Mrd. Euro ein EBITDA zwischen 1,2 und 1,4 Mrd. Euro erzielt werden. Trotz des starken Kursanstiegs seit Juli sei der Aktie sogar noch mehr zuzutrauen.Besonders in der Sparte Polysilicon brumme es gewaltig. Zum Halbjahr 2021 hätten die Erlöse fast verdoppelt werden können und das EBIT sei mit 135,9 Mio. Euro kräftig ins Plus gedreht.Hintergrund dieser Entwicklung sei die starke Nachfrage aus der Solar- und Halbleiterindustrie nach Polysilizium. Das Unternehmen habe bereits entsprechende Kapazitätserweiterungen vorgenommen. Im Geschäftsbereich Biosolutions sollten die freigewordenen Kapazitäten durch die Vertragskündigung des Impfstoffherstellers CureVac kurzfristig für andere Kunden genutzt werden. Das Management erwarte trotz des geplatzten Deals 2021 keine nennenswerten Auswirkungen - und ändere auch nichts an den mittelfristigen Zielen für die Sparte.Unsere Empfehlung zur Depotbeimischung (11/2021) war goldrichtig, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Bei 150 bis 155 Euro könne nachgelegt werden. (Ausgabe 39 vom 16.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link