Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Spezialchemiekonzern in Q4 richtig aufgedreht! AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) hat im Schlussquartal noch einmal richtig aufgedreht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um gut zehn Prozent auf 1,35 Mrd. Euro geklettert, das EBITDA habe sogar um 44 Prozent auf 270 Mio. Euro angezogen. "In allen Segmenten waren die Umsätze dank der guten Kundennachfrage deutlich höher als vor einem Jahr", so Konzernchef Rudolf Staudigl. "Insgesamt verzeichnen wir das bislang umsatzstärkste Schlussquartal." Die 2016er Bilanz sehe daher gar nicht mal schlecht aus. Dank des Schlussspurts hätten die Münchener noch einen Umsatzanstieg um zwei Prozent und ein um fünf Prozent gestiegenes EBITDA geschafft. Dennoch sei die Wacker Chemie-Aktie nach den Zahlen unter Druck geraten - ein klarer Fall von "Sell on good News". Schließlich hat die Wacker Chemie-Aktie auf Jahressicht um mehr als 80 Prozent zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" (Ausgabe 05/2017)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:110,10 EUR +0,55% (09.02.2017, 16:04)Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:110,052 EUR +0,61% (09.02.2017, 14:19)