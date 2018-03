Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,60 EUR -4,57% (13.03.2018, 12:24)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

134,75 EUR -3,90% (13.03.2018, 12:40)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (13.03.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) und erhöht das Kursziel von 120 auf 128 Euro.Nachdem bereits Anfang Februar vorläufige Daten zum Geschäftsverlauf 2017 veröffentlicht worden seien, hätten die jetzt vorgestellten detaillierten Zahlen keine Überraschung mehr geboten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Positiv sei dagegen an der Börse die vorgeschlagene Dividende aufgenommen worden. Mit dem Ausblick, der gegenüber dem Vorjahr für 2018 eine geringere Dynamik bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Aussicht stelle, habe Wacker Chemie allerdings die optimistischeren Markterwartungen verfehlt. Strauß sei zuvor zurückhaltender mit seinen Schätzungen gewesen und habe nun Anpassungen nach oben vorgenommen, die auch zu einer Anhebung des Kursziels geführt hätten.Gemäß der Empfehlungssystematik stuft Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, die Wacker Chemie-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "verkaufen" auf "halten" herauf und hebt das Kursziel von 120 auf 128 Euro an. (Analyse vom 13.03.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: