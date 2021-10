Unternehmen, die Dienstleistungen für die physische Infrastruktur erbringen würden, böten ebenfalls gute Chancen. Denn Regierungen würden bis zu 10 Billionen US-Dollar für die Modernisierung bzw. den Austausch veralteter Anlagen und Systeme sowie langfristige Ausgaben für neue Formen von Infrastrukturen planen.



Der Sektor der Cybersicherheit wachse ebenfalls schnell, da die Unternehmen sich gegen die in den letzten Jahren zunehmenden Datensicherheitsverletzungen würden schützen wollen. Die Verlagerung zum Home-Office sowie der Übergang zur Cloud würden die Art verändern, wie Unternehmen ihre digitalen Vermögenswerte schützen würden. Dies geschehe während eines kontinuierlichen Übergangs zu einem Konzept, das mehrere Standorte umfasst und Mitarbeiter einbeziehe, die von zu Hause arbeiten würden. Diese Herausforderung erfordere neue Lösungen wie das "Zero-Trust"- Sicherheitsmodell. Es basiere auf dem Konzept, dass Geräten nicht standardmäßig vertraut werden sollte, auch nicht innerhalb eines Unternehmensverbunds.



Die rasant wachsende Beliebtheit digitaler Zahlungs-Apps und "Decentralized Finance" werde auch zahlreiche Investmentmöglichkeiten schaffen. Agile, disruptive Zahlungsabwickler seien auf dem besten Weg, so genannte geschlossene Zahlungs- und Kreditnetzwerke zu schaffen, also Zahlungsökosysteme, die das traditionelle Bankensystem umgehen und es ermöglichen würden, Kredite zu erhalten, die über herkömmliche Kanäle nicht möglich wären.



"Grüne" Industrieunternehmen



Im Vorfeld des Jahres 2030, dem Zieldatum für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen würden die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels immer dringlicher. Unternehmen, die Lösungen zur Verringerung von Emissionen und zur Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie entwickeln würden, seien besonders gut positioniert. Sie würden von den laufenden globalen politischen und regulatorischen Veränderungen profitieren, wie z. B. Chinas Bemühungen zur Verringerung der Umweltverschmutzung, sowie die Abfall- und Recyclinginitiativen der EU. Im Industriesektor finde man Firmen, die Unternehmen und Verbrauchern dabei helfen würden, ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern.



Innovative Unternehmen würden auch zum Entstehen einer echten Kreislaufwirtschaft beitragen: der Lebenszyklus von Produkten werde verlängert, Abfälle reduziert und Materialien wiederverwendet, wo immer dies möglich sei, um weitere Werte zu schaffen oder zu erhalten.



Luiten kommentiere: "Unternehmen, die sich mit der Verbreitung von Kunststoffen befassen, bieten hervorragende Möglichkeiten. Hier werden neue Technologien wie das chemische Recycling entwickelt, um die traditionellen mechanischen Verfahren zu ergänzen. Unternehmen, die zur Emissionsreduzierung beitragen und Recyclinglösungen in stark emittierenden Branchen wie Stahl und Zement zu entwickeln, machen ebenfalls Fortschritte." Wasserstoffkraft und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung würden sich noch in der Anfangsphase befinden, seien aber Sektoren, die man beobachten sollte.



Impact Washing



Für NN Investment Partners sei es wichtig, dass man sich des "Impact Washings", d. h. irreführender Behauptungen über die Maßnahmen eines Unternehmens oder die tatsächlichen Auswirkungen eines Finanzprodukts bewusst sein sollte. Die damit zusammenhängende Frage, wie Impact gemessen werden könne, sei ebenfalls von großer Bedeutung. Hier würden robustere sogenannte Key Performance Indicators (KPIs) sowie ein standardisierter Reporting-Rahmen zur Lösung des Problems von entscheidender Bedeutung sein.



Luiten habe abschließend gesagt: "Diese Herausforderungen bleiben zwar bestehen, aber sie bieten Vermögensverwaltern und Banken auch die Möglichkeit, die Transparenz darüber zu erhöhen, wie sie den realen Impact ihrer Investments messen. Echte Impact-Fonds, die diese Chance ergreifen, werden sich in den nächsten fünf Jahren von der Entwicklung des Marktes abheben." (21.10.2021/ac/a/m)





