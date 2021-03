"Es gibt zwar kaum Anzeichen für ein Abflauen der aktuellen Handelsdynamik, dennoch halten wir die Performanceunterschiede zwischen Value- und Growth-Immobiliensektoren gemessen am zugrunde liegenden Wert von Immobilienanlagen, d. h. den Fundamentaldaten, für überzogen", würden die Investmentexperten die Situation beurteilen. Deshalb seien sie der Ansicht, dass sich ein relativer Wert in qualitativ hochwertigen REITs herausgebildet habe, der weiterhin von einem stetigen, langfristigen strukturellen Wachstumsrückenwind profitiere - die sogenannten "Quality Compounders".



REITs in Growth-Sektoren würden sich durch besonders transparentes, langfristiges Renditepotenzial auszeichnen, das durch stetige, starke und langfristige positive Einflussfaktoren wie Onlinehandel, mobile Daten, Cloud Computing, 5G und den demografischen Wandel beflügelt werde. "Die Wachstumsaussichten vieler Immobiliengesellschaften, die von diesen Trends abhängen, haben sich verbessert und dürften sich aufgrund der Pandemie weiter steigern. Nach ihrem zuletzt schlechten Abschneiden gegenüber dem breiteren REIT-Sektor haben diese Unternehmen ihre zuvor hohen Bewertungsaufschläge jedoch eingebüßt", würden die Investmentexperten erklären.



Im Gegensatz dazu seien die Aktienkurse einiger Unternehmen, die sich weiterhin am falschen Ende des Strukturwandels befinden würden und von Disintermediation bedroht seien (z. B. Einzelhandels-REITs), in letzter Zeit über ihre Vor-Corona-Niveaus gestiegen. Selbst bei einer Rückkehr zur Normalität scheine ein dauerhafter Rückgang der Erträge und Bewertungen unabwendbar. "Dennoch werden Growth-REITs inzwischen mit einem Abschlag beim Kurs-zu-NIW (P/NAV) gegenüber Value-REITs gehandelt. Ein Phänomen, das zuletzt im August 2018 zu beobachten war. Im Vergleich dazu lag der Spread der P/NAVs zwischen Value und Growth letztes Jahr im Oktober bei 25 Prozent und betrug in den letzten drei Jahren bis März 2021 durchschnittlich 11 Prozent", würden die Investmentexperten von Janus Henderson analysieren.



Bezüglich der Gewinnwachstumserwartungen in den nächsten zwei Jahren für Wachstums- und Substanzwerte werde jedoch deutlich, dass die jüngsten Bewertungsänderungen im Widerspruch zu den aktuellen Konsenserwartungen des Marktes stünden, wobei die Schätzungen für Value-Sektoren stark gesunken und für Growth-Sektoren dagegen gestiegen seien.



Die Experten von Janus Henderson würden glauben, dass Marktteilnehmer die Aussichten für bestimmte Immobilientypen, die mehr von Erwartungen und einer anhaltend dynamischen wirtschaftlichen Erholung als von Fundamentaldaten abhängen würden, optimistischer einschätzen würden. Daneben scheine der Markt das langfristige Wachstumspotenzial der "Best-in-Class"-REITs zu unterschätzen, die die Fähigkeit haben zu wachsen, einen erheblichen Shareholder Value zu liefern und in den kommenden Jahren potenziell überdurchschnittliche Immobilienrenditen zu bieten. (31.03.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Seit der Bekanntgabe der Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs gegen Corona am 9. November 2020, haben wir innerhalb breiter Aktienmärkte eine signifikante Rotation in Substanzwerte ("Value") am Markt für Real Estate Investment Trusts (REITs) beobachten können, schreiben Tim Gibson, Greg Kuhl und Guy Barnard, Portfoliomanager für den Immobiliensektor bei Janus Henderson Investors, in ihrer aktuellen Analyse.