Einen plötzlichen Anstieg der Inflation erwarte Kreuzkamp nicht, weshalb sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die akkommodierende Geldpolitik fortsetzen und die Bilanzen anhaltend ausweiten könnten. "Weitere Zinssenkungen sehen wir aber von beiden Notenbanken nicht, da solche Schritte keine nennenswerten Auswirkungen auf die Wirtschaft mehr haben dürften. Die Geldpolitik hat in dieser Hinsicht ihre Grenzen erreicht", habe Kreuzkamp gesagt. Auch eine Gefälligkeitszinssenkung für Donald Trump vor den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr habe er ausgeschlossen.



Das Wachstum der Weltwirtschaft werde 2020 voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau von 3,1 Prozent stagnieren. Für die USA habe der Chefanlagestratege eine Verlangsamung der Expansion auf 1,6 von 2,2 Prozent prognostiziert. Für den Euroraum habe er einen Rückgang auf 0,9 von 1,1 Prozent in Aussicht gestellt. "Angesichts des Verschuldungsgrads der meisten Länder im gemeinsamen Währungsgebiet rechnen wir auch nicht mit wirkungsvollen Konjunkturprogrammen", habe Kreuzkamp gesagt. Lediglich Deutschland könne sich solche Maßnahmen leisten, mit steigenden Sozialausgaben und der teilweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlags betreibe das Land gemessen an den eigenen Standards aber bereits eine expansive Wirtschaftspolitik. In China stehe zwar keine "harte Landung" bevor, allerdings ein Rückgang des Wachstums auf 5,8 von 6,2 Prozent. Gegen diesen Trend sei in den Schwellenländern, auf die 2020 ein Anteil von 60 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts entfallen werde, eine Beschleunigung des Wachstums auf 4,4 von 4,2 Prozent zu erwarten.



"Mit Blick auf die Anleihemärkte gehen wir davon aus, dass die Renditen länger niedrig bleiben werden und dass Anleger daher größere Risiken eingehen müssen, um positive Erträge zu erwirtschaften", habe der Chefanlagestratege der DWS gesagt. Risikoadjustiert seien derzeit vor allem Euro-Unternehmensanleihen von Emittenten mit Investment-Grade-Bonität besonders attraktiv. "Diese Papiere profitieren nicht nur davon, dass Investoren wegen der negativen Renditen bei Staatsanleihen Mittel in Schuldtitel von Unternehmen umschichten, sondern auch von der Nachfrage durch die Anleihekaufprogramme der EZB", habe Kreuzkamp gesagt. Auch Unternehmensanleihen asiatischer Emittenten komme der gestiegenen Risikoappetit der Investoren zugute, zumal in diesen Papieren bereits sehr viel an Negativem eingepreist sei.



Für die Aktienseite habe Kreuzkamp eine Unterstützung der Kurse durch die erwartete nachlassende Intensität im Handelsstreit sowie durch die prognostizierte Erholung des Gewinnwachstums der Unternehmen prognostiziert. Für die USA habe er für 2020 einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 5 Prozent in Aussicht gestellt, für Europa eine Zunahme um 6 Prozent und für die Schwellenländer ein Plus von 9 Prozent. Das größte Aufwärtspotenzial habe er dann auch an den Börsen in Europa und den Schwellenländern verortet, da die Kurse dazu tendierten, dem Gewinnwachstum zu folgen.



Mit Blick auf einzelne Sektoren sollten Anleger Aktien aus dem Immobilien- und Versorgersektor untergewichten, Papiere aus dem IT- und globalen Finanzsektor hingegen übergewichten. Als einen Grund für die Empfehlung zur Untergewichtung der als anleiheähnlich geltenden Titel aus dem Versorgersektor habe Kreuzkamp einen erwarteten leichten Renditeanstieg genannt. Daneben stelle aber auch der Klimawandel ein Risiko für das Geschäftsmodell von vielen Unternehmen in diesem Sektor dar.



"Allerdings werden auch 10 Prozent der Versorger vom Klimawandel profitieren, etwa die Anbieter erneuerbarer Energien", habe Petra Pflaum, Chefanlagestrategin für nachhaltiges Anlegen (environmental, social and corporate governance - ESG) und Co-Leiterin für Aktien in der EMEA-Region bei der DWS ergänzt. Ein Investmentprozess, bei dem Unternehmen für Unternehmen auf die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells überprüft werde, sei daher nicht nur dazu geeignet, Risiken zu vermeiden, sondern auch Chancen zu nutzen. Zwar werde bei bestimmten ESG-Strategien wie "ESG Best-in-class" das Universum der für Investments zur Verfügung stehenden Unternehmen teils deutlich verkleinert. "Die Vergangenheit hat aber klar gezeigt, dass die Wertentwicklung dadurch nicht niedriger und die Volatilität nicht höher wird", habe sie gesagt. Vielmehr könne die durch einen Nachhaltigkeitsfilter gewonnene ESG-Information sogar als Frühwarnsystem für die Unternehmensgewinne dienen, weshalb die DWS immer mehr dieser Kriterien in ihren Investmentprozess integriere.



"Wir sind fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit kein Trend ist, der irgendwann wieder verschwinden wird, sondern Kern unseres Handelns, um auch in Zukunft erfolgreich für unsere Investoren zu sein", habe Chefanlagestratege Kreuzkamp zusammengefasst. (Ausgabe vom 27.11.2019) (29.11.2019/ac/a/m)







