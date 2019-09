Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunktur verliert immer mehr an Schwung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Lediglich die US-Volkswirtschaft halte dem aktuell noch stand. Durch den Handelskonflikt bedingte vereinzelte Preissteigerungen und leicht abnehmende Exporte seien zwar auch jenseits des Atlantiks zu verzeichnen. Der Konsum, die für die US-Volkswirtschaft wichtigste Komponente, wachse jedoch weiter dynamisch. Im Vergleich zum Vorjahr seien die realen Konsumausgaben im zweiten Quartal um 4,7% gestiegen. Gestützt werde die private Nachfrage vom weiterhin nahezu voll ausgelasteten Arbeitsmarkt, der bisher keinerlei Schwächetendenzen zeige.



Vor diesem Hintergrund dürfte der CB-Verbrauchervertrauensindex, der das Vertrauen der Verbraucher in die Stabilität der inländischen Wirtschaft zeige, in dieser Woche erneut positiv ausfallen. Größere Beachtung sollten Anleger der Veröffentlichung des PCE Preisindex für August und dessen Kernrate - ohne die schwankungsanfälligen Komponenten Energie und Nahrungsmittel - am Freitag entgegenbringen. Deren Steigerungsraten seien für die US-Notenbank FED die maßgeblichen Kennzahlen zur Messung der Inflationsentwicklung. Erwartet werde ein Anstieg der Kernrate um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sollte der Preisdruck diesen Wert überschreiten, würden der FED die Argumente für weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende langsam ausgehen. (24.09.2019/ac/a/m)





