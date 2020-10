Börsenplätze WW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:

17,25 EUR -0,29% (02.10.2020, 16:34)



Nasdaq-Aktienkurs WW-Aktie:

20,09 USD -1,03% (02.10.2020, 16:26)



ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



Nasdaq-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (02.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Diät-Spezialisten WW (früher Weight Watchers) sei lange in der Versenkung verschwunden. Doch am Donnerstag zeige der Chart eine große weiße Kerze. Zwar gehe es am Freitag wegen Trumps Corona-Infektion mit dem Kurs wieder nach unten, dennoch könnte bald eine Trendwende anstehen.Hauptgrund für diese Annahme: die Bewertung. Aktuell komme WW auf ein 2021er KGV von 9 (2020: 12) und einem KUV von 1. Das Verhältnis von Umsatz zum Unternehmenswert liege bei 2, das Verhältnis von EBITDA zum Unternehmenswert bei 7,8. Man müsse lange nach einem ähnlich günstigen Konzern suchen, der zudem auch noch kräftig wachse.Letzteres liege daran, dass Corona bei einigen Menschen zu mehr Übergewicht geführt habe. Laut einer Umfrage hätten 36 Prozent der Amerikaner im Lockdown zugenommen - im Schnitt seien es 5,7 Kilo gewesen.WW sei günstig, die Investmentstory des Unternehmens sei spannend. Das Unternehmen schneide seit Jahren bei Diät-Tests mit am besten ab. Die Konzentration auf das Digitalgeschäft sorge bei WW zunehmend für höhere Margen.Die WW-Aktie gehört auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link