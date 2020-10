Börsenplätze Vuzix-Aktie:



Die Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von Augmented-Reality-Displays, auch als Head Mounted Displays (HMDs, aber auch als Videobrillen oder Near-Eye-Displays bekannt) bezeichnet, in Form von Smart Glasses und Augmented Reality (AR)-Brillen. Seine AR tragbaren Anzeigegeräte werden wie eine Brille getragen oder an einer am Kopf getragenen Halterung befestigt.



Zu diesen Geräten gehören in der Regel Kameras, Sensoren und ein Computer, die es dem Benutzer ermöglichen, Video- und digitale Inhalte, wie z.B. Computerdaten, das Internet, soziale Medien oder Unterhaltungsanwendungen, anzuzeigen, aufzuzeichnen und mit ihnen zu interagieren. Seine tragbaren Display-Produkte integrieren Mikro-Display-Technologie mit fortschrittlicher Optik, um kompakte, hochauflösende Display-Engines zu erzeugen, die beim Betrachten durch die Produkte seiner intelligenten Brille virtuelle Bilder erzeugen, die in ihrer Größe mit denen eines Computer-Monitors oder eines Großbildfernsehers vergleichbar erscheinen. Die angebotenen Produkte sind Smart Glasses der M-Serie, Blade Smart Glasses und andere AR-Produkte. (07.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vuzix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) unter die Lupe.Der Markt für Augmented- und Virtual-Reality-Brillen solle von 5,5 Millionen Einheiten 2020 auf 23,5 Millionen 2025 steigen. Das entspreche einem Steigerungspotenzial von satten 300 Prozent in nur fünf Jahren. Besonders gut positioniert in diesem Markt sei die laufende AKTIONÄR-Empfehlung Vuzix.Das Unternehmen habe am Dienstag bekannt gegeben, eine Kooperation mit einem neuen medizinischen Partner eingegangen zu sein, um eine Brille zur Behandlung von Krebs entwickeln zu können. Man habe sich bereits auf eine Vorauszahlung geeinigt und die wichtigen Meilensteine festgelegt."Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und sind der Ansicht, dass dies ein starkes Vertrauensvotum in unsere Fähigkeiten und die Anerkennung unserer führenden Position im Bereich der Wellenleiteroptik-Technologie darstellt", habe CEO Paul Travers gesagt.Erst vor Kurzem habe Vuzix für Furore gesorgt. Mithilfe der Vuzix-Brille M400 Smart Glasses hätten im Chi-Mei Medical Center in Taiwan zahlreiche Patientenoperationen für Schulungen und andere Zwecke erfolgreich durchgeführt werden können.Ausgesprochen mutige und risikobereite Anleger können auch bei der Vuzix-Aktie zugreifen, sollten aber mit einer erhöhten Volatilität bei dem Titel rechnen und unbedingt den Stopp bei 2,75 Euro im Auge behalten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link