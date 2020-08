Börsenplätze Vow-Aktie:



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (26.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cleantech-Unternehmens Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Einfach nur "Vow": Trotz des herausforderndem Marktumfelds sei es Vow (ehemals Scanship) gelungen, Rekordergebnisse einzufahren. An der Börse würden die Ergebnisse Anklang finden. Als Anbieter von sauberen Technologien für Schiffe stünden die Norweger - trotz der Pandemie - ohnehin vor einer rosigen Zukunft.In H1/2020 seien die Umsätze um 37 Prozent auf 248 Mio. NOK (Norwegische Krone) (23,4 Mio. Euro) geklettert. Beim Vorsteuergewinn habe Vow sogar einen Anstieg um 75 Prozent auf 35 Mio. NOK verzeichnet. Für die kommenden Quartale könne sich das Unternehmen auf einen komfortablen Auftragsbestand von 989 Mio. NOK verlassen.Dass die Kreuzfahrtindustrie trotz der kritischen Aussichten in saubere Technologien investiere, zeige ganz klar, wohin die Reise gehe.Spekulativ ausgerichtete Investoren können weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 1,50 Euro. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link