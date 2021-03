Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

41,65 EUR +0,48% (25.03.2021, 09:03)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.



Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.



Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio. EUR. (25.03.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vossloh: Kommt jetzt die Wende? - AktienanalyseDer Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist gut durch das Krisenjahr gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Trotz pandemiebedingter Belastungen von 25 Mio. Euro habe unter dem Strich ein Gewinn von 20,8 Mio. Euro gestanden. 2019 habe Vossloh wegen des Konzernumbaus noch tiefrote Zahlen verbucht. Auch operativ sei es wieder besser gelaufen. Das EBIT sei um fast ein Drittel auf 73,1 Mio. Euro gestiegen, wenngleich darin ein positiver Effekt im Zusammenhang mit einer chinesischen Konzerngesellschaft enthalten sei.Der Umsatz sei zwar von 916 auf 870 Mio. Euro gefallen, die verkauften Unternehmensteile wie die US-Weichenaktivitäten für 2019 herausgerechnet, habe aber ein kleines Plus gestanden. Die Auftragseingänge hätten portfoliobereinigt um 5,6 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Der Auftragsbestand sei um 8,2 Prozent gestiegen. Der Markt für Schienen-Infrastruktur gehöre unzweifelhaft zu den widerstandsfähigeren Teilen der Wirtschaft, habe Unternehmenschef Oliver Schuster konstatiert. Es habe 2020 keine nennenswerten Stornierungen infolge von Covid-19 gegeben.Auch für das laufende Jahr gebe sich der Konzern zuversichtlich: Der Umsatz solle zwischen 850 und 925 Mio. Euro liegen. Bei der EBIT-Marge peile Vossloh einen Wert zwischen 7 und 8 Prozent an. 2020 habe sie - ohne den Einmaleffekt aus der Übergangskonsolidierung - 6,6 Prozent betragen. Für die Zukunft hoffe der Konzern zudem weltweit von Fortschritten bei der Klimapolitik profitieren zu können. Man sehe in vielen Ländern eine wachsende Bereitschaft zu Investitionen ins jeweilige Schienennetz, so Schuster. Das scheine auch der Börse zu gefallen - die Aktie habe es endlich geschafft, den seit Anfang 2011 laufenden Abwärtstrend zu überwinden. (Ausgabe 11/2021)Börsenplätze Vossloh-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:41,45 EUR -0,24% (25.03.2021, 11:01)