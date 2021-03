Auf Sektor-Ebene seien Aktien aus den Branchen Energie, Grundstoffe, Industrie und Finanzen attraktiv, bei wachstumsorientierten Technologieaktien sei jedoch Vorsicht geboten. "Bei vielen der Technologiewerte handelt es sich um sogenannte Long-Duration-Aktien, bei denen die erwarteten Gewinne häufig erst in weiter Zukunft liegen. Insbesondere bei solchen Titeln besteht das Risiko einer Marktkorrektur", sage Denize "Im Technologiesektor scheinen entsprechend Aktien mit angemessener Bewertung oder zyklischerem Profil weniger gefährdet."



Bei Finanztiteln finde der Experte insbesondere Versicherungsunternehmen interessant. "Zwar dürfte das Kreditwachstum kaum das Niveau von vor der Finanzkrise erreichen. Dennoch ist sowohl in den USA als auch in Europa ein Aufwärtstrend erkennbar", sage Denize. "Zudem sollten mit dem Abebben der Pandemie die Belastungen für Versicherer oder Rückversicherer sinken." Auch viele Analysten hätten bereits die verbesserten Gewinnaussichten solider Finanzinstitute zur Kenntnis genommen. "Im Versicherungssektor beispielsweise werden die Gewinnschätzungen auf beiden Seiten des Atlantiks aktuell schneller angehoben als im Tech-Sektor."



Der Experte erwarte trotz der gestiegenen Anleiherenditen keine anhaltend sinkenden Aktienkurse auf breiter Front. In absoluten Zahlen lägen die Anleiherenditen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. "Zwar können steigende Renditen vorübergehend für eine Aktienmarktkorrektur sorgen. Für eine Rezession und eine damit einhergehende Aktienbaisse müssten sie allerdings auf ein restriktives Niveau klettern", sage Denize. "So weit ist es aber noch nicht. Unsere Empfehlung ist daher eine etwas vorsichtigere Positionierung gegenüber Aktien."



Insgesamt gehe ODDO BHF AM auf diese Weise von einer Übergewichtung zu einer neutralen Position in Aktien über. "Wir setzen auf eine "Buy the Dip"-Strategie, mit einer deutlichen Rotation in den Portfolios", so Denize. Unter einer "Buy the Dip"-Strategie verstehe man den Kauf von Aktien bei starken Kursrückschlägen. Das bedeute die Aktien würden, ausgehend von einer baldigen Erholung, zu einem günstigen Einstiegskurs erworben. "Wir sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass die Gewinne je Aktie und damit die Bewertungen im Zuge der Konjunkturerholung kräftig steigen werden, sobald der Zinsanstieg am Markt in den Risikoprämien eingepreist ist." (18.03.2021/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten könnte es dem schon bald zu einer Korrektur kommen, sollte die Teuerung wie erwartet in der nächsten Zeit kräftig anziehen, so die Experten des Vermögensverwalters ODDO BHF Asset Management."Aufgrund von Basiseffekten und einer vorübergehenden Verzerrung von Angebot und Nachfrage dürften die nächsten Inflationszahlen deutlich höher ausfallen als zuletzt", sage Laurent Denize, Chief Investment Officer bei ODDO BHF AM. Damit trete die aktuell anhaltende Aktienrally in eine heikle Phase ein. "Aus Bewertungssicht stellt sich für Aktien die Frage, ob das erwartete Gewinnwachstum weiterhin stark genug zunimmt, um den höheren Abzinsungsfaktor zu kompensieren, der mit steigenden Langfristzinsen einhergeht." Der Abzinsungs- oder Diskontierungssatz beschreibe einen Zinssatz, um künftige Zahlungen, wie etwa den Cashflow eines Unternehmens, auf den heutigen Gegenwartswert umzurechnen.