Diese Korrekturen seien bereits recht deutlich und würden auf eine Verlangsamung des Expansionstempos, aber nicht auf eine Rezession für den Rest des Jahres hindeuten. Abschließend sei anzumerken, dass die Schätzungen für das Jahr 2023 von der derzeitigen Konjunkturabschwächung kaum betroffen seien. Was den Konsens anbelange, so werde weiterhin davon ausgegangen, dass das Wachstum im nächsten Jahr nach drei ausgesprochen turbulenten Jahren endlich auf sein normales Tempo von etwa 2% zurückkehren werde.



Vor dem Hintergrund einer umfangreichen Korrektur der Wirtschaftswachstumsschätzungen seien andererseits die Erwartungen für die Unternehmensgewinne sowohl in den USA als auch in Europa weiter nach oben korrigiert worden.



Für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) werde für 2022 ein Gewinnwachstum von 10% erwartet. Zu Jahresbeginn habe die Schätzung noch bei 8,5% gelegen. Für den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) werde für das Jahr 2022 ein Gewinnwachstum von 8,5% prognostiziert. Zu Beginn des Jahres hätten die Prognosen noch bei 8,2% gelegen. Die Schätzungen für die Gewinnentwicklung im Jahr 2023 würden im Wesentlichen unverändert bleiben: +10% für die Gewinne in den USA, +8% für die Eurozone.



Die Diskrepanz zwischen dem Makrokonsens (Wirtschaftswachstum) und dem Mikrokonsens (Unternehmensgewinne) lasse sich durch die hohe Inflation erklären. Die Unternehmen seien unter den verschiedenen Wirtschaftsakteuren am besten dafür gerüstet, mit einer hohen Inflation zu leben. In gewisser Hinsicht seien sie sogar diejenigen, die die Inflation nähren würden, indem sie die Preiserhöhungen direkt an den Endverbraucher weitergeben würden.



Es liege auf der Hand, dass eine hohe Rentabilität nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden könne. Sollte sich die Konjunkturabschwächung in den kommenden Monaten fortsetzen und möglicherweise an eine Rezession grenzen, wäre eine Revision der Gewinne für 2022 und 2023 unvermeidlich und aller Wahrscheinlichkeit nach erheblich.



Selbst in Bezug auf die Gewinnerwartungen sei der Konsens bereits konservativ. Es stimme zwar, dass die Gewinnprognosen in absoluten Zahlen nicht gesunken seien, aber es stimme auch, dass die Analysten bereits begonnen hätten, ihre Erwartungen zu senken. Die Korrekturen der Schätzungen würden in der Tat nach unten weisen, was auf eine bevorstehende Verlangsamung des Gewinnwachstums schließen lasse.



Die eigentliche Anpassung, die der Markt vorgenommen habe, betreffe die Multiplikatoren. Während die Gewinne weiter gestiegen seien, seien die Marktindices gesunken (-15% seit Jahresbeginn für den Index MSCI All Countries World).



In der Eurozone und in den Schwellenländern lägen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse unter den langfristigen Durchschnittswerten und seien nicht mehr allzu weit von den Niveaus einer Rezession entfernt. Die Multiplikatoren des US-Aktienmarktes seien dagegen höher. In jüngster Zeit sei jedoch ein rapider Rückgang zu verzeichnen.



Im theoretischen qualitativen Ranking liege der makroökonomische Konsens bei der Vorhersage einer Verlangsamung recht weit vorne. Die Unternehmensgewinne würden diese Entwicklung bei weitem noch nicht widerspiegeln. Sollten die makroökonomischen Prognosen erneut gesenkt werden (was ohne einen Rückgang der Inflation und eine Verlangsamung der Zinserhöhungen möglich sei), drohe eine Korrektur der Unternehmensgewinne nach unten. Die Auswirkungen auf die Aktienkurse könnten dann jedoch zumindest teilweise durch die bereits weitgehend vorsichtig nach unten korrigierten Bewertungen abgefedert werden. (24.05.2022/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Der Markt ist durch eine Reihe von Problemen gekennzeichnet, die sich restriktiv auf die Weltwirtschaft auswirken, so die Experten von Eurizon in ihrem Investmentausblick "The Globe".Die US-Inflation habe wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht, aber der Rückgang werde langsam und nicht linear ausfallen, wie die Aprildaten zeigen würden, die immer noch höher seien als prognostiziert. Neue Lockdowns in China und die kriegsbedingt hohen Rohstoffpreise dürften weiter Druck auf die Preise ausüben.Die FED habe im Mai die Zinsen um 50 Basispunkte erhöht und angekündigt, dies auch im Juni und Juli zu tun. Die Fed Funds Futures würden davon ausgehen, dass die Zinssätze in einem Jahr ihren Höchststand bei 3% erreichen würden. Was die EZB betreffe, so rechne der Markt mit einer ersten Zinserhöhung zwischen Juni und Juli. Insgesamt werde für das kommende Jahr eine Erhöhung um 120 Basispunkte erwartet.Sowohl die Wirtschaftsdaten für die USA als auch für Europa würden die Fortsetzung des Aufschwungs nach der Wiedereröffnung der Märkte bestätigen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich die in den letzten Wochen vorgenommene Verschärfung der monetären Bedingungen in den Daten zwischen Frühjahr und Sommer dieses Jahres niederschlagen werde. Die Anleger könnten vor dem Hintergrund der Anzeichen für eine makroökonomische Verlangsamung jedoch Hoffnung daraus schöpfen, dass der Inflationsanstieg seinen Höhepunkt erreicht habe, die Rohstoffpreise sinken würden und die Corona-Welle in China wieder abebbe.Thema des Monats:Das Jahr 2022 sollte ein geordneter Übergang von der Wachstumsspitze im Jahr 2021 zu einer Rückkehr zur Normalität im Jahr 2023 sein. Es sei tatsächlich ein Übergangsjahr, aber ein turbulentes. Das länger als erwartet anhaltende Aufflammen der Inflation habe die Zentralbanken zu einer scharfen Kehrtwende gezwungen und die Ökonomen veranlasst, ihre Wachstumsschätzungen nach unten zu korrigieren.Für die USA liege der Konsens für 2022 nach einem Wachstum von 5,7% im letzten Jahr nun bei 2,7%. Zu Jahresbeginn seien es noch 3,9% gewesen. Für die Eurozone sei die Anpassung der Wachstumserwartungen ähnlich wie in den USA erfolgt: 2021 habe das Wachstum bei 5,4% gelegen, während der Konsens für 2022 von 4,2% auf 2,8% zu Jahresbeginn gesenkt worden sei.