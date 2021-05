Statistik und Versicherungsschutz

Aufmerksamkeit in gefährlichen Bereichen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Da sich der Mensch auf unserem Planeten in den letzten Jahrhunderten überproportional und rücksichtslos ausgebreitet hat, wurde auch der Lebensraum für Tiere auf allen Kontinenten nach und nach eingeschränkt. Unweigerlich kommt es daher immer wieder zu Konfrontationen zwischen Mensch und Tier. In Mitteleuropa sind große gefährliche Wildtiere eher unterrepräsentiert, daher hält sich die Bedrohungslage für den Menschen in Grenzen. Lediglich die Wiederansiedlung des Wolfs führt in der Gesellschaft zu lebhaften Debatten. Während Tierfreunde und Naturschützer die wachsende Population des zeitweilig komplett verschwundenen Lebewesens bejubeln, sind Landwirte und Schäfer nur mäßig begeistert und fordern den Abschuss derjenigen Tiere, die dem Menschen und dessen Nutzvieh zu nahe kommen. Eine deutlich größere Gefahr im Alltag stellen jedoch viel gewöhnlichere Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine dar - nämlich im Straßenverkehr.Fast jeder kennt die Situation. Eine Autofahrt durch den Wald bei Nacht oder in der Dämmerung. Plötzlich huscht etwas aus dem Dickicht. Bevor überhaupt eine Reaktion möglich ist, ist das Tier oft schon wieder verschwunden. Doch viele Begegnungen mit Wildtieren im Straßenverkehr enden nicht folgenlos. Die Statistik erfasst pro Jahr etwa 200.000 bis 300.000 Unfälle mit sogenannten Paarhufern (Rehe, Hirsche, Wildschweine). Die allermeisten davon gehen auf das Konto von Rehen. Wenn man die Zusammenstöße mit Füchsen, Dachsen, Fasanen oder Feldhasen mitrechnet, liegt die Zahl der Wildunfälle deutlich über einer Million. Glücklicherweise gibt es dabei nur sehr wenige menschliche Todesopfer. Die Sachschäden summieren sich jedoch auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Die Schäden am eigenen Fahrzeug werden in der Regel von der Teilkaskoversicherung übernommen. Doch Vorsicht! Die Tarife der Versicherer können sehr unterschiedlich sein. Ein Blick auf www.kfz-versicherung-wechseln.com ermöglicht einen objektiven Vergleich der verschiedenen Gesellschaften. Eine negative Schufa kann durchaus dazu führen, dass die Versicherungsgesellschaft lediglich den gesetzlich vorgeschriebenen Schutz durch die KfZ-Haftpflicht anbietet. Dennoch gibt es Möglichkeiten, den gewünschten Schutz durch Teil- oder Vollkasko bei einer Kfz Versicherung ohne Schufa zu erhalten.Es ist extrem schwierig, als Autofahrer einen Wildunfall zu vermeiden. Es gibt aber bestimmte Verhaltensweisen, die das Risiko von Zusammenstößen senken. Dazu gehört im Bereich von aufgestellten Warnschildern ein angepasstes Tempo und ein aufmerksamer Blick auf den Straßenrand. Das Fernlicht sollte bei Auftauchen von Wild sofort abgeschaltet werden, da die Tiere häufig wie paralysiert in den Lichtkegel starren und sich nicht mehr vom Fleck bewegen. Außerdem gilt es zu beachten, dass Rehe und Wildschweine häufig in Rudeln auftreten und daher auf ein einzelnes Tier oft weitere folgen. Um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden, raten Fachleute dazu, einen Aufprall mit dem Tier in Kauf zu nehmen, falls ein Bremsmanöver nicht mehr rechtzeitig erfolgen kann. Dem Tier auszuweichen, kann verheerende Konsequenzen haben. Zum einen ist ein Aufprall auf einen Baum oder eine Kollision mit potentiellem Gegenverkehr deutlich folgenschwerer als ein Zusammenstoß mit einem 25 Kilo schweren Reh. Zum anderen ist die versicherungstechnische Problematik zu berücksichtigen. Ein Wildunfall kann ohne Schwierigkeiten über die Teilkasko abgewickelt werden. Ein Schaden am eigenen Fahrzeug aufgrund eines Ausweichmanövers wird lediglich über die Vollkasko beglichen. In diesem Fall erfolgt jedoch eine Hochstufung des Tarifs, was zu nennenswerten Mehrkosten führt. (14.05.2021/ac/a/m)