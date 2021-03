Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (09.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Das Q4-Zahlenwerk (testiert) sei aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen. Es habe ein Anstieg des bereinigten EBITDAs in allen Segmenten (Ausnahme: Recurring Sales) verzeichnet werden können. Im Geschäftsjahr 2020 habe sich gezeigt, im Gegensatz zu anderen Branchen (z.B.: Banken- oder Reisebranche), wie erwartet keine nennenswerte negative Beeinflussung durch die Pandemie. Besonders für den Wohnungsimmobilienmarkt habe die Pandemie sogar einen positiven Effekt gehabt, da die Nachfrage nach größeren Wohnungen aufgrund der verstärkten Nutzung von Home-Office deutlich gestiegen sei. Auch zeichne sich dadurch nach Erachten des Analysten ein Trend ab, der dafür sorge, dass die Nachfrage nach Immobilien außerhalb von Großstädten deutlich steigen werde, da die Arbeitnehmer im Home-Office von überall aus arbeiten könnten und nicht mehr in die Nähe der Arbeitsstelle ziehen müssten.Zusätzlich zeichne sich aktuell eine deutlich steigende Nachfrage nach Pflegeimmobilien ab, was besonders für große Immobilienkonzerne wie Vonovia eine Chance zur Diversifikation des Portfolios bedeute. Zudem habe Vonovia die Guidance für 2021 bestätigt.Lennertz passe seine Erwartungen (u.a. EPS 2021e: 4,98 (alt: 5,23) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,75 Euro; 2022e: 4,73 (alt: 5,17) Euro; DPS 2022e: unverändert 1,90 Euro) teilweise an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: