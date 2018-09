Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

43,55 EUR -0,48% (13.09.2018, 12:03)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

43,54 EUR -0,41% (13.09.2018, 12:17)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (13.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Investmentstory intakt - AktienanalyseDeutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) hat nach der erfolgreichen Übernahme des schwedischen Konkurrenten Victoria Partner seine Jahresziele erneut nach oben geschraubt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen erwarte nun für 2018 ein operatives Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations 1 (FFO 1) - von 1,05 bis 1,07 Mrd. Euro. Das wären rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal habe das Unternehmen sein Ergebnisziel wegen des Zukaufs von Buwog in Österreich auf 1,03 bis 1,05 Mrd. Euro nach oben angepasst. Im ersten Halbjahr habe der FFO 1 um knapp zwölf Prozent auf 510,3 Mio. Euro zugelegt. Die Mieteinnahmen seien leicht auf 838,8 Mio. Euro gestiegen.Trotz der ordentlichen Zahlen und der Prognoseanhebung sei die Vonovia-Aktie unter Druck gekommen. Die Papiere hätten sich am Tag der Zahlenbekanntgabe in der Spitze um mehr als dreieinhalb Prozent verbilligt. Ein Händler habe die Schwäche mit dem als verhalten eingestuften Ausblick begründet: "In den vergangenen Wochen hatte sich der Markt für mehr Optimismus positioniert." In der Tat habe sich der DAX-Titel seit seinem jüngsten Tief bei 38,50 Euro Ende Mai deutlich erholt und exakt am Tag vor der Zahlenbekanntgabe bei 44,88 Euro ein Rekordhoch erreicht. Angesichts dessen würden Gewinnmitnahmen nicht verwundern, zumal das "Sell on good news"-Phänomen bei Vonovia in der Vergangenheit schon öfters zu beobachten gewesen sei. Grundsätzlich sei die Investmentstory aber intakt.Das Unternehmen profitiere weiterhin von einem nach eigenen Angaben hochwertigeren Wohnungsbestand, Dienstleistungen rund um Gebäude und geringeren Finanzierungskosten. Weil sich daran so schnell auch nichts ändern dürfte, sollte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen - jedoch mit gemäßigterem Tempo als in der Vergangenheit, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie: