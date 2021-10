Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

52,14 EUR -0,27% (08.10.2021, 09:09)



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

52,14 EUR +1,16% (07.10.2021)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (08.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Der Immobilienriese Vonovia stehe vor dem Einstieg beim in schweres Fahrwasser geratenen Branchenkollegen Adler Group. Vonovia habe das Recht, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben, habe der größte Aktionär Aggregate Holdings am späten Donnerstagabend mitgeteilt. Die Nachricht überrasche und könnte manchem Shortseller möglicherweise zum Verhängnis werden.Wie Vonovia am Donnerstag berichtet habe, komme man bei der Übernahme der Deutsche Wohnen sehr gut voran. Mehr als 60 Prozent der Deutsche Wohnen-Aktien seien mittlerweile angedient worden. Jetzt wolle der Branchenprimus offenbar noch einen Anteil von 13,3 Prozent an der Adler Group, die sich schweren Betrugsvorwürfen konfrontiert sehe.Laut Adler-Großaktionär Aggregate Holdings hätten sich beide Parteien auf eine Call-Option geeinigt, die Vonovia das Recht gebe, innerhalb der nächsten 18 Monate einen Anteil an der Adler Group von 13,3 Prozent zu einem Preis "signifikant über dem aktuellen Aktienkurs" zu erwerben. Der Anteil des von Aggregate an Adler sei laut einer aktuellen Übersicht der Nachrichtenagentur Bloomberg doppelt so hoch.Die Nachricht dürfte dem Adler-Kurs weiter auf die Beine helfen, nachdem der von knapp 17,50 Euro zeitweise auf unter 10 Euro eingebrochen sei. Allerdings handle es sich hierbei nur um eine Option und noch nicht um ein verbindliches Kaufangebot. Es sei nicht vorstellbar, dass sich Vonovia in der Kürze der Zeit einen genauen Überblick über den Immobilienstand der Adler Group habe machen können.Dass Vonovia eine Call-Option an der Adler Group eingehe, ändere die Situation völlig. Der Bochumer Immobilienriese werde dies nicht gemacht haben, nur um dem Branchenkollegen zur Seite zu springen.Aufgrund der neuen Nachrichtenlage könnte man versuchen, bis 13 Euro ein paar Stücke einzusammeln, um damit auf Kurse um 16 Euro zu spekulieren, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Ein enger Stopp von zehn Prozent unterhalb des Einstiegskurses sichere ab. (Analyse vom 08.10.2021)