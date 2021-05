Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (26.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) von 55 auf 53 Euro.Der geplante Zusammenschluss der derzeit bereits größten Wohnimmobilienunternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen in Deutschland würde auch die Basis für eine verstärkte Expansion ins europäische Ausland legen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dank der sich gut ergänzenden Portfolios würden die beiden Unternehmen mit Kostensynergien im Volumen von 105 Mio. Euro rechnen. Die Akquisition werde neben dem Verkauf von rund 45.000 Wohnungen und der Begebung von Anleihen auch über eine Kapitalerhöhung finanziert. Der angekündigte Verkauf von ca. 20.000 Wohnungen an die Stadt Berlin sowie weitere Vereinbarungen zur Beruhigung des Berliner Wohnungsmarktes sollten zur politischen Deeskalation beitragen. Die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia erfolge per saldo zum Buchwert des Portfolios, was zwar einen deutlichen Aufschlag gegenüber der Börsenbewertung des Unternehmens vor der Angebotsabgabe darstelle. Andererseits spare sich Vonovia damit die Zahlung einer Prämie auf den Wert des Immobilienbestands, der ihr zu einem großen Wachstumssprung verhelfe. Insgesamt halte Seufert den Deal für ausgewogen und angemessen, wobei sich ohnehin viele institutionelle Investoren auf beiden Seiten der Transaktion befinden würden.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Vonovia-Aktie und reduziert das Kursziel von 55 auf 53 Euro. (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: