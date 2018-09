Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

42,86 EUR -1,76% (06.09.2018, 18:43)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (06.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Deutscher Wohnungsmarkt boomt - AktienanalyseUnter den DAX-Werten machte zuletzt Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) von sich reden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der größte deutsche Wohnungskonzern habe nach der erfolgreichen Übernahme des schwedischen Konkurrenten Victoria Park sein Jahresziel erneut angehoben. Das Unternehmen rechne nun mit einem operativen Ergebnis (FFO) zwischen 1,05 und 1,07 Mrd. Euro. Vorher habe der Konzern mit einem FFO zwischen 1,03 und 1,05 Mrd. Euro kalkuliert. Aber auch so gebe sich Vonovia optimistisch: Vor dem Hintergrund des Booms auf dem deutschen Wohnungsmarktes erwarte man eine weitere Wertsteigerung der Immobilien, so das Unternehmen. (Ausgabe 35/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:42,86 EUR -1,43% (06.09.2018, 17:35)