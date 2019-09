Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (23.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter de Lupe.Deutschlands größter Wohnungskonzern setze seinen Streifzug durch Europa fort. In Schweden erwerbe der Bochumer DAX-Konzern die Mehrheit an Hembla und steige damit auch in diesem Land zur Nummer 1 auf. Die Akquisition sei umgehend wertsteigernd, so das Unternehmen am Montag. Der Gesamtkaufpreis belaufe sich auf 12,2 Mrd. SEK (Schwedische Kronen) oder umgerechnet ca. 1,14 Mrd. Euro. Der Kaufpreis solle zum überwiegenden Teil in bar beglichen werden. Laut Vonovia erfülle die Transaktion alle Kaufkriterien. Die Aktionäre seien aber noch vorsichtig.Immobilien-Aktien hätten zuletzt unter einer Sektor-Rotation sowie der Diskussion um Mietendeckel und Enteignung gelitten. Vonovia wäre fast ausgestoppt worden. "Der Aktionär" halte jedoch an der Empfehlung fest, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:43,66 EUR -1,11% (23.09.2019, 15:30)