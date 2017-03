ISIN Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (10.03.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Julian Livingston-Booth von Goldman Sachs:Julian Livingston-Booth, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), erhöht aber das Kursziel von 29,90 auf 30,80 Euro.Die Jahreszahlen des Bochumer Immobilienkonzerns hätten keine positive Entwicklung der Kapitalsituation signalisiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Ergebnis auf das eingesetzte Kapital (ROCE) dürfte 2017 rückläufig sein. Livingston-Booth habe jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018 nach oben revidiert.