Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (09.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Der Blick richtet sich nach oben - ChartanalyseDie Renditen langfristiger Anleihen fallen wieder. Das kommt den Immobilien-Unternehmen wie Marktführer Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) zugute, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Charttechnisch sei der Vonovia-Aktie in diesen Tagen der Ausbruch aus dem zuvor seit Mitte August gehaltenen Abwärtstrend gelungen. Bei 30,70 Euro hätten die Notierungen die obere Begrenzung der fallenden Tendenz gekreuzt, die nach dem Hoch bei 37 Euro über mehr als fünf Monate Bestand gehabt habe. Der Ausbruch sei höchst dynamisch verlaufen und habe die Vonovia-Aktie sogleich über die aktuell bei 32,08 Euro verlaufende 200-Tage-Linie steigen lassen, was die eingeschlagene Richtung bestärken könnte. Nachdem die Notierungen zuletzt im Januar erfolglos am Trendbruch gearbeitet hätten, habe sich der erfolgreiche zweite Anlauf durch die frühzeitige Kehrtwende um 30 Euro angekündigt. Nun richtet sich der Blick bei den Aussichten nach oben, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.02.2017)Börsenplätze Vonovia-Aktie:32,195 EUR -0,02% (09.02.2017, 12:04)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:32,203 EUR -0,03% (09.02.2017, 12:18)