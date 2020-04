Der Deutsche Bank-Chefvolkswirt, Folkerts-Landau, lobe Deutschlands bisherige Haushaltspolitik und sehe für 2020 ein realistisches Minus des Bruttoinlandproduktes von 7% bis 8%. Für 2021 glaube er wieder an ein spürbares Wirtschaftswachstum. Seiner Meinung seien die Aktienbörsen der Talsohle nahe.



Die weltweiten Rentenmärkte hätten in den vergangenen Wochen ein Desaster erlebt. Alles, außer deutschen und amerikanischen Staatsanleihen, sei mit kräftigen Kursverlusten abgestraft worden. Nachdem schlagartig die Bonität vieler Anleihe-Schuldner infrage gestellt worden sei, habe der Markt für das höhere Risiko eine wesentlich höhere Verzinsung erwartet. Global hätten Notenbanken umfangreiche Unterstützung in Form von substanziellen Anleihekaufprogrammen zugesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe Käufe von bis zu 750 Milliarden Euro angekündigt. Die US-Notenbank FED senke ihren Zins auf 0% und habe den Ankauf von US-Staatsanleihen in unbegrenzter Höhe versprochen. Somit würden historisch hohe Finanzmittel in den Wirtschaftskreislauf gepumpt. Diese hätten stabilisierende, später auch potenziell inflationäre Auswirkungen. Bis dahin sollte international gelten: Die Zinsen würden nahe der 0-Prozent-Marke bleiben.



Seit 2008 laufe der längste Aufschwung bei deutschen Wohnimmobilien. Eigentumswohnungen hätten in dieser Zeit ihren Preis verdoppelt. Wohnmieten seien ins Unbezahlbare gestiegen und seien zum Politikum geworden - bis hin zur Diskussion über die Enteignung von Wohnungsgesellschaften. Das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre habe auch bei Gewerbe- und Büroflächen zu einer stetig steigenden Nachfrage geführt. Jetzt würden drohende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit den finanziellen Spielraum vieler Mieter und Käufer verringern. Das ifo-Institut sehe für gewisse Zeit in Deutschland eine sehr deutlich ansteigende Arbeitslosigkeit. In den USA hätten sich zuletzt die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verzwanzigfacht.



Eine länger andauernde globale Krise hätte wohl deutliche Auswirkungen auf die nationalen und internationalen Immobilienpreise, sowohl bei Wohnungen als auch bei Gewerbeobjekten.



Neben den Verwerfungen an den Kapitalmärkten sei der Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland während der OPEC-Verhandlungen vor wenigen Wochen zur Unzeit gekommen. Saudi-Arabien habe vielmehr eine massive Ausweitung der Produktion angekündigt. Der Ölpreis habe an einem Tag um über 30% kollabiert und befinde sich bei aktuell 22,50 US-Dollar je Barrel im Ausverkauf. Das Fass Brent-Öl habe somit 2020 mehr als 65% an Wert verloren.



Gold habe seinen guten Ruf als sichere Anlage bei Verwerfungen am Kapitalmarkt gewahrt. Die Verkaufspanik Mitte März habe zwar auch die Goldunze mehr als 12% ihres Wertes gekostet, mittlerweile habe sie jedoch fast zu den alten Ständen aufschließen können. Bei den jetzt aufkeimenden Inflationsthemen sollte Gold weiterhin eine stabilisierende Wirkung im Portfolio haben.



Die derzeitigen Schwankungen an den Aktienmärkten seien zumeist Ausdruck einer Unsicherheit aller Kapitalmarktteilnehmer. Die jetzige Situation mit einem globalen Virus sei neu. Vergleichbar sei allenfalls die Spanische Grippe 1918 bis 1920. Damals sei der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) um 14,3% gefallen.



Die Experten von PARTNERS VermögensManagement würden davon ausgehen, dass ein gewisser Teil der einbrechenden Wirtschaft mit steigenden Arbeitslosenzahlen und zahlreichen Firmenpleiten bereits in den aktuellen Kursen eingepreist sei. Dennoch würden Fragen bleiben: Wie lange werde es dauern, bis sich die Wirtschaft wieder stabilisiere? Was passiere mit der ausufernden Geldmenge und der zu erwartenden globalen Explosion der Verschuldung? Wie würden sich weltweit Hunderttausende Tote in der Psyche der Konsumenten niederschlagen? Gebe es soziale Verwerfungen bei stark zunehmenden Arbeitslosenzahlen?



Erfahrungsgemäß habe bei früheren Krisen der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in der Nähe seines Buchwertes einen gewissen Boden gefunden. Dieser Buchwert liege derzeit bei rund 8.350 DAX-Punkten. In diesem Bereich würden die Experten von PARTNERS VermögensManagement mit einer Stabilisierung rechnen. Langfristinvestoren sollten schon jetzt starten, mit zeitlich versetzten Käufen Aktien defensiver Branchen wie Ernährung, Medizin und Pharma, Haushalt und Versorgung sowie Technologie nachzukaufen. Nach der Krise würden die Experten von PARTNERS VermögensManagement mit einer sehr dynamischen wirtschaftlichen Erholung rechnen. Ausreichend vorhandenes Kapital und eine dann wohl hoffentlich einsetzende Zuversicht der Menschen würden beste Voraussetzungen für einen stabilen Wirtschaftsaufschwung bieten.







Die Welt erlebt derzeit eine menschliche Tragödie, so die Experten von PARTNERS VermögensManagement.Tausende Menschen seien bereits an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Täglich werde über rasant ansteigende Zahlen von Infizierten berichtet. In vielen Ländern stehe das öffentliche Leben in weiten Teilen still. Firmen hätten ihre Produktion eingestellt, Geschäfte hätten geschlossen, es gebe Ausgangssperren und Kontaktverbote.Auch die Weltwirtschaft sei erschüttert. Die Kapitalmärkte hätten ihr schwärzestes Quartal seit Jahrzehnten erlebt. Aktienmärkte hätten dramatische Kursverluste erlitten und in kürzester Zeit bis zu 40% ihres Wertes verloren. Allein die Marktkapitalisierung der börsennotierten amerikanischen Unternehmen sei seit Mitte Februar um ungefähr 6 Billionen Dollar geschrumpft. Wie das alles enden werde, sei völlig offen.Weltweit würden sich Regierungen und Notenbanken gegen die weltweite Rezession stemmen. Der IWF berichte von 80 Ländern, die derzeit nach Notkrediten fragen würden. Notenbanken hätten die Zinsen gesenkt und würden umfangreiche Anleihen-Kaufprogramme aufsetzen, um die Konjunktur mit noch mehr frischem Geld zu versorgen.Staaten würden teure Rettungsprogramme auflegen, um der Wirtschaft und den betroffenen Bürgern zu helfen. Auch der Deutsche Bundestag habe Geschichte geschrieben. Noch nie sei in so kurzer Zeit so viel Geld zur Verfügung gestellt worden. In Summe habe das finanzielle Rettungspaket ein Volumen von mehr als 1.300 Milliarden Euro! Das entspreche rund 40% der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung.Die Auswirkungen dieser Krise werden wir noch längere Zeit mit uns herumschleppen, so die Experten von PARTNERS VermögensManagement. Der Chef des renommierten ifo-Instituts, Clemens Fuest, rechne für mindestens zwei Quartale mit einer tiefen Rezession in Deutschland. Je nachdem, wie lange die Krise andauere, könne die Wirtschaftsleistung (BIP) auf Jahressicht zwischen 7% und 20% fallen.Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, finde das übertrieben und sehe eher ein konjunkturelles V-Szenario. Er erwarte ein tiefes V, bei dem die Wirtschaftsleistung durch den Shutdown stark einbreche, dann aber relativ bald eine starke Wiederbelebung erfahre. "Wenn es uns gelingt, ab dem dritten Quartal wieder mit kräftiger Erholung voranzugehen", dann sei man nicht so pessimistisch wie das ifo-Institut.