Für alle Regionen weltweit seien angesichts des Ukrainekriegs in den letzten Wochen die Wachstumsschätzungen deutlich nach unten revidiert worden, wenngleich man die exakten Auswirkungen des Konflikts noch nicht genau quantifizieren könne. Gleichzeitig seien die Inflationsprognosen gestiegen. Die Welt erlebe somit gerade erneut einen stagflationär wirkenden Angebotsschock. Zwar bleibe das Basisszenario eines positiven Wachstums der Weltwirtschaft vorerst bestehen. Die Gefahr eines tatsächlichen Abrutschens in eine Stagflation sei aber zumindest für einige, besonders betroffene Regionen gestiegen, zum Beispiel Europa. Dabei seien relevante Wirkungskanäle neben steigenden Rohstoffpreisen auch fehlende Komponenten, beispielsweise für die Automobilindustrie, drohende Lebensmittelknappheit im weiteren Jahresverlauf in vielen vor allem ärmeren Regionen weltweit, eine Zurückhaltung bei Konsum und Investitionen sowie die Abschreibungen diverser Russland-Beteiligungen bzw. die Beendigung von Geschäftsaktivitäten in Russland sehr vieler Unternehmen.



Sollten Rohstofflieferungen aus Russland komplett eingestellt werden, wäre über einen nochmaligen Preisschock eine Rezession über einige Quartale wohl nicht zu vermeiden. Die Umfragen unter Unternehmen, zum Beispiel die Markit-Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die Eurozone, würden die hohe Unsicherheit verdeutlichen. Zwar sei die Auftragslage weiterhin positiv, die gestiegenen Kosten könnten weitgehend an die Endverbraucher durchgereicht werden und die Beschäftigung steige, allerdings seien die weiteren Geschäftsaussichten deutlich schwächer eingeschätzt worden.



Unternehmen in den USA hingegen könnten sich von den negativen Auswirkungen der Ukrainekrise deutlich abkoppeln. Vor allem die positive Beschäftigungslage, steigende Löhne und die Möglichkeit gestiegene Kosten auf die Abnehmerpreise umzulegen, hätten hier die Einkaufsmanagerindices steigen lassen. Während die wirtschaftliche Dynamik in den USA zunehme, schwäche sie sich in Europa ab. Weiterhin seien volkswirtschaftliche Prognosen allerdings mit sehr hohen Unsicherheiten verbunden.



Die Ankündigung Wladimir Putins, für die Bezahlung von Gaslieferungen künftig nur noch Rubel zu akzeptieren, habe wirtschaftlich kaum Auswirkungen. Allerdings müssten Euro oder US-Dollar vorher bei der russischen Zentralbank in Rubel getauscht werden. Bisher sei der Umtausch erst nach Bezahlung durch die russischen Empfänger der Euro oder Dollar erfolgt. Der Westen würde somit seine eigenen Sanktionen bzw. die Zielsetzung einer Isolation der Notenbank unterlaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu einem Stopp von Rohstofflieferungen aus Russland komme, sei damit weiter gestiegen. (25.03.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In China ist die Anzahl neuer Corona-Fälle im Vergleich zur Vorwoche zuletzt deutlich gesunken, nachdem für einige Millionenstädte rigorose Lockdowns verordnet wurden, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der DONNER & REUSCHEL AG.Auch Produktionsstätten hätten geschlossen werden müssen und bei der Verladung von Containern habe es pandemiebedingte Verzögerungen gegeben. Aufgrund der relativ niedrigen Impfquoten bei alten Bevölkerungsgruppen und der schlechten Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe gegen die Omikron-Variante dürfte die chinesische Regierung vorerst daran festhalten, kleinere Ausbrüche im Keim zu ersticken (No-Covid-Strategie) und die wirtschaftliche Entwicklung damit belasten. Die Erreichung des Wachstumsziels der chinesischen Regierung in Höhe von 5,5 Prozent für dieses Jahr sei daher derzeit nicht realistisch, auch wenn die Wirtschaft von geld- und fiskalpolitischer Seite wieder stärker unterstützt werde.