Hinzu würden 75 Milliarden US-Dollar für direkte Hilfen an große, börsennotierte Unternehmen kommen. Davon seien allerdings allein 50 Milliarden US-Dollar für den Luftfahrtsektor reserviert. Mit weiteren 425 Milliarden US-Dollar stütze die US-Regierung das Kreditvergabeprogramm der US-Notenbank Federal Reserve (FED) für Unternehmen. Die FED selbst habe zuvor schon die Leitzinsen auf Null gesetzt und die quantitative Lockerung (QE) ihrer Geldpolitik praktisch unbegrenzt ausgeweitet (QE unlimited).



Die EU-Finanzminister hätten sich doch noch vor Ostern geeinigt: Konkret solle es Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in einem Gesamtvolumen von 240 Milliarden Euro geben. Die Gelder seien nur an die Bedingung geknüpft, sie für die Gesundheitsversorgung zu nutzen. Des Weiteren solle die Europäische Investitionsbank (EIB) Garantien von bis zu 200 Milliarden Euro vergeben können.



Die EU-Kommission wolle darüber hinaus Mittel in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Unterstützung von Selbstständigen und Kurzarbeitern zur Verfügung stellen. Die Maßnahmen würden von den EU-Staaten garantiert, was die Finanzierungskosten senke. Die Entscheidung zu "Euro-", "Corona-" oder "Wiederaufbaubonds" sei in den Herbst verschoben worden. Denn für dieses neue Instrument müssten zuerst die Bedingungen ausgehandelt werden.



Positives Signal. Kündigungswellen, Firmenschließungen und der weitreichende Stillstand des öffentlichen Lebens würden für eine weitere Eintrübung der Stimmungsindikatoren sprechen. Die USA hätten einen traurigen Rekord erlebt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien in der Woche zum 28. März um knapp 6,65 Millionen gestiegen. Außerdem habe die US-Wirtschaft im März 701.000 Stellen abgebaut - so viele wie seit elf Jahren nicht mehr. Die Arbeitslosenquote sei von 3,5 auf 4,4% gesprungen.



Von derartigen Entwicklungen sei man in Deutschland aktuell weit entfernt, hier greife das bewährte Kriseninstrument der Kurzarbeit. Das möge ein Grund dafür sein, dass sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hierzulande im März nur vergleichsweise moderat eingetrübt habe. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) sei in Deutschland von 48 auf 45,7 Punkte gerutscht, in der Eurozone von 49,2 auf 44,8 Zähler. Auch wenn Werte unter 50 Zählern wirtschaftlichen Abschwung signalisieren würden, hätte es nach Ansicht der Postbank schlimmer kommen können - bei aller Vorsicht sei das auch für die Aktienmärkte ein positives Signal. (Perspektiven April 2020) (15.04.2020/ac/a/m)





