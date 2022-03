Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei wie die meisten europäischen Blue-Chip-Indices mit einem Anstieg in die neue Woche gestartet. Der Index habe es sogar geschafft, die Widerstandszone zwischen 14.000 und 14.100 Punkten zu testen. Dennoch sei es den Bullen nicht gelungen, den Widerstand zu überwinden, und es habe ein Pullback eingesetzt. Ein großer Teil der Tagesgewinne sei wieder aufgezehrt worden, aber der Index handele weiterhin über dem Schlusskurs vom Freitag. Der Bereich um 13.800 Punkte sei die nächste Unterstützungszone, die man im Auge behalten sollte, falls sich der Pullback verstärke.



Unternehmensnachrichten:



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe im Jahr 2021 einen Gewinnsprung nach Steuern um 75% auf 15,43 Mrd. Euro verzeichnet. Der operative Gewinn habe sich nahezu auf 19,28 Mrd. Euro verdoppelt, während der Umsatz um 12,2% auf 250,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 246,5 M.rd Euro) gestiegen sei. Der deutsche Automobilhersteller habe seine Dividende je Aktie von 4,80 auf 7,50 Euro erhöht. Das Unternehmen habe die höheren Umsätze und Gewinne auf eine günstigere Preisgestaltung zurückgeführt, die die Produktionsausfälle aufgrund der Halbleiterknappheit habe ausgleichen können. Volkswagen erwarte für 2022 einen Umsatzanstieg von 8 bis 13%.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe beschlossen, ihr Geschäft in Russland vollständig einzustellen, nachdem die öffentliche Kritik an ihrer früheren Entscheidung, einige Geschäfte in dem Land aufrechtzuerhalten, laut geworden sei. (14.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Hoffnung auf eine baldige vorläufige Einigung zwischen Russland und der Ukraine starteten die europäischen Aktienindices mit einem Plus in die neue Woche, so die Experten von XTB.Die Indices hätten jedoch einen Teil der Gewinne wieder abgegeben, nachdem Äußerungen des russischen Präsidenten Putin gezeigt hätten, dass er nicht vorhabe, einen Rückzieher zu machen, und die Ziele seiner Militäroperation erreichen wolle. Vor allem dementierte Putin Berichte, wonach er China um militärische Ausrüstung gebeten haben solle.