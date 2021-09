Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

196,26 EUR +0,85% (13.09.2021, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

196,74 EUR +0,67% (13.09.2021, 09:14)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Wolfsburger hätten auch im August deutliche Einbußen beim Verkauf ihrer Autos hinnehmen müssen. Weltweit habe Volkswagen im Gesamtkonzern 616.500 Autos ausgeliefert, das seien 22,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat gewesen, wie VW mitgeteilt habe. Schlechte News habe es auch von Wettbewerber Toyota gegeben. Keine guten Aussichten für die VW-Aktie.Nach den ersten acht Monaten des Jahres stehe bei VW allerdings noch ein Plus von 13,3 Prozent auf 6,32 Millionen Autos zu Buche. Im vergangenen Jahr habe die Corona-Pandemie vor allem im Frühjahr mit den Lockdowns für deutliche Rückgänge gesorgt.Seit einigen Monaten stocke jedoch bei VW die Erholung vom Verkaufsknick im vergangenen Jahr. Im wichtigsten Einzelmarkt China sei VW im vergangenen Monat 238.200 Autos losgeworden, ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Vor allem die Knappheit bei der Belieferung mit Halbleitern sei in der Volksrepublik derzeit ein Problem, weil in zahlreichen asiatischen Ländern wegen hoher Covid-Zahlen in den vergangenen Monaten von den Behörden Werke bei den Chipzulieferern geschlossen worden seien.Aus technischer Sicht kämpfe die Volkswagen-Vorzugsaktie aktuell mit der wichtigen 200-Tage-Linie, die bei 195,46 Euro verlaufe. Diese gelte es zu verteidigen, um wieder den Weg nach oben einzuschlagen. Falle diese Marke, liege der nächste Support bei 192,50 Euro. Im Anschluss verläuft eine Unterstützung bei 189,50 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: