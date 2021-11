12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

187,20 EUR -0,14% (17.11.2021, 15:19)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

187,26 EUR -0,67% (17.11.2021, 15:06)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Obwohl das Zahlenwerk von Volkswagen zum dritten Quartal recht solide ausgefallen sei, seien die andauernden Probleme in der Automobilbranche (Stichwort: Halbleiter) doch spürbar gewesen. So habe der Konzern in diesem Quartal eine Produktionsverminderung von über 30% im Gegensatz zum Vorjahresquartal gehabt. Ein ähnliches Bild sei beim Absatz von Fahrzeugen (-30%) und der Fahrzeugauslieferung an Kunden (-24,4%) zu erkennen gewesen. Dementsprechend habe sich der Umsatz auf EUR 56,9 Mrd. belaufen, was zwar einem Rückgang von über 4% im Jahresvergleich entspreche, den allgemeinen Konsens von EUR 55,6 Mrd. jedoch leicht übertreffe. Gänzlich überzeugen können habe das Unternehmen allerdings im Bereich Gewinn. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe bei EUR 5,66 gelegen und habe somit den allgemeinen Konsens von EUR 3,24 um knapp 75% (!) übertroffen.Volkswagen habe vor wenigen Wochen in München bei der IAA Mobility 2021 eine Reihe an neuen Produkten präsentiert. Dazu zähle unter anderem die neue Generation Multivans eHybrid, womit der Konzern seinen Bestseller unter den Nutzfahrzeugen elektrifiziere. Was bei der Automobilfachmesse unter "ID. LIFE" noch als getarnte seriennahe Studie ausgestellt worden sei, sei dann am 3. November doch als offizielle neue ID.5-Modellserie vorgestellt worden. Es handle sich dabei um Coupé-Varianten des ID.4, welche in den Ausführungen Pro, Pro Performance und GTX zu haben seien. Die GTX-Bezeichnung würden sportliche Autos der ID-Baureihe, in Anlehnung an GTI oder GTD tragen. Die Auslieferung solle im Frühjahr 2022 beginnen. Im laufenden Geschäftsjahr habe Volkswagen seinen Absatz elektrifizierter Fahrzeuge mehr als verdoppelt.Das Unternehmen senke teilweise den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021. So gehe man weiterhin von einer operativen Umsatzrendite vor und inklusive Sondereinflüssen von 6,0% bis 7,5% aus, bzw. 6% bis 8% für den Bereich Pkw. Im Segment der Nutzfahrzeuge rechne man allerdings nur noch mit einer operativen Umsatzrendite, einschließlich Umstrukturierungsmaßnahmen, von 1,5% (zuvor: 3%).Beim Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 werde natürlich als erster Problempunkt die Ungewissheit durch Corona genannt. Des Weiteren sei aber auch bemerkbar, dass der branchenweite Halbleiterengpass den Gesamtjahresabsatz belaste. Allgemein kompensiert werde dieses grundsätzlich klar negative Umfeld ein wenig durch die Tatsache, dass dies auf der anderen Seite die Durchsetzbarkeit höherer Preise und Margen ermögliche und eine starke Nachfrage nach Gebrauchtwagen mit sich bringe. Volkswagen dürfte aufgrund des bisherigen starken Geschäftsjahres die gegenwärtigen Halbleiter-Probleme in der Branche gut verkraften. So habe der Konzern im bisherigen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von EUR 186,6 Mrd. erwirtschaftet, was einem Anstieg von satten 20% im Jahresvergleich entspreche. In derselben Periode habe sich das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen von EUR 2 Mrd. auf EUR 14 Mrd. versiebenfacht.Volkswagen habe ein sehr starkes Q3-Zahlenwerk vorgelegt, welches vor allem beim Gewinn mehr als nur habe überzeugen können. Allerdings habe man noch mit allgemeinen Branchenproblemen zu kämpfen (Stichwort: Halbleiter), auch wenn man diese doch recht gut verkrafte. Im Bereich der E-Mobilität setze man weiterhin große Schritte, um in nicht allzu ferner Zukunft Tesla zu entthronen, zumindest was die Absatzzahlen betreffe. Bewertungstechnisch habe sich gegenüber der letzten Aktieninfo wenig getan.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.