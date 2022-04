Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (06.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Lange Jahre sei es das Ziel der meisten Autohersteller gewesen, möglichst viele Fahrzeuge zu verkaufen. So auch beim Volkswagen-Konzern und dessen ehemaligen Chef Martin Winterkorn. Dieser habe als Ziel für die VW-Gruppe gehabt, der nach verkauften Einheiten größte Autobauer der Welt zu werden. Doch die neuesten Entwicklungen, wie etwa der Chipmangel in der Autobranche würden VW zu einem Umdenken bewegen.In der Vergangenheit sei bei VW versucht worden, mehr Fahrzeuge zu verkaufen, um den Profit zu erhöhen, auch wenn dazu große Rabatte nötig gewesen seien. In Folge dessen habe das Unternehmen zwar zahlreiche Fahrzeuge abgesetzt, habe aber in den amerikanischen Märkten teils große Verluste erzielt. Erst zuletzt habe man in Nordamerika zur Profitabilität zurückkehren können.Laut Volkswagen-CFO Arno Antlitz sei das Hauptziel des Konzerns nicht Wachstum oder der Marktanteil, sondern vielmehr die Qualität und Margen. Daher solle das Angebot von aktuell über 100 Verbrenner-Modellen der VW-Marken in Europa bis 2030 um 60 Prozent reduziert werden. In Zukunft würden sich die Wolfsburger auf die Produktion profitablerer Premium-Fahrzeuge konzentrieren wollen.Dieser Plan dürfte in Folge des Rekordjahres 2021 Form angenommen haben. Durch den Chipmangel habe VW die hochpreisigeren Fahrzeuge seiner Marken Porsche und Audi priorisiert gebaut und so trotz zurückgehender Verkaufszahlen ein deutliches Gewinn- und Umsatzwachstum erzielt.Die neue Strategie könne funktionieren, wie das vergangene Jahr gezwungenermaßen gezeigt habe. Im Hinblick auf die Elektromobilität sei VW schon stark positioniert.Langfristig ist "Der Aktionär" daher von dem Autobauer überzeugt. Kurzfristig können allerdings die Ukraine-Krise und der Halbleitermangel für Probleme sorgen, so Julian Weber. Charttechnisch wäre vor allem ein nachhaltiges Überwinden der 160-Euro-Marke wichtig. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: