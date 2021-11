Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

186,10 EUR -0,97% (15.11.2021, 16:37)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

186,00 EUR -1,06% (15.11.2021, 16:22)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (15.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, habe der Oberste Gerichtshof der USA zwei Berufungen der Volkswagen AG zurückgewiesen. Gleichzeitig seien die Urteile aufrechterhalten worden, die es einzelstaatlichen und lokalen Regierungen ermöglichen würden, im Zusammenhang mit dem Skandal um Dieselabgasbetrug zu klagen. Laut Volkswagen drohe ein "regulatorisches Chaos".Dem Bericht zufolge könne der Autohersteller jetzt für das haftbar gemacht werden, was ein unteres Gericht als "schwindelerregende Haftung" bezeichnet habe. Die Richter hätten es am Montag kommentarlos abgelehnt, die Argumente von Volkswagen und mehreren Unternehmensteilen anzuhören, wonach das US-Gesetz über saubere Luft (Clean Air Act) einen weitreichenden Schutz für Autohersteller vor staatlicher und kommunaler Haftung bei Aktualisierungen von Fahrzeug-Emissionssystemen vorsehe.Laut Bloomberg könnten der Bundesstaat Ohio sowie Bezirke in Florida und Utah ihre Klagen vorantreiben und sich auf Gesetze, die Manipulationen an Abgasanlagen verbieten, berufen. Untere Gerichte hätten entschieden, dass der Clean Air Act diese Klagen insoweit zulasse, als sie auf Software-Updates für bereits auf der Straße befindliche Fahrzeuge abzielen würden.Volkswagen habe erfolglos argumentiert, dass der Kongress der Umweltschutzbehörde die ausschließliche Befugnis erteilt habe, die Einhaltung der Abgasvorschriften durch die Autohersteller zu regeln. Die Urteile würden drohen, "eine der größten amerikanischen Industrien in ein regulatorisches Chaos zu stürzen, zum Nachteil von Herstellern, Händlern, Verbrauchern und der Umwelt", so Volkswagen in den Gerichtsunterlagen.Die Diesel-Affäre lasse Volkswagen nicht los, entsprechend unterdurchschnittlich schlage sich die Vorzugsaktie. "Der Aktionär" gewährt dem Volkswagen-Papier noch eine Schonfrist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link