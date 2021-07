XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

216,60 EUR -0,71% (13.07.2021, 13:53)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. (13.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Neue Strategie für Anleger erfolgversprechend – AktiennewsMit der heute vorgestellten und bereits in die Wege geleiteten Strategie "New Auto" für E-Mobilität und Digitalisierung hat VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) das glaubwürdigste Konzept zur Neuausrichtung traditioneller Automobilhersteller in Angriff genommen, so Marc Decker, Leiter Fondsmanagement bei Merck Finck a Quintet Private Bank.Decker halte die Kombination aus möglichen Skaleneffekten und Finanzkraft für konkurrenzlos. Vor diesem Hintergrund sei es nur eine Frage der Zeit, dass die Wolfsburger auch im Markt für Elektromobilität zum Weltmarktführer aufsteigen würden.Angesichts der erforderlichen Neuorganisation von Mitarbeiterfähigkeiten und der starken Stellung der Gewerkschaften dürfte die Umsetzung kein reibungsloser Prozess werden. Dennoch stünden die Signale auf Grün. Die Elektrifizierung der Produktpalette und deren Verknüpfung mit Software beispielsweise für das autonome Fahren oder für weitere Mobilitätsdienstleistungen werde vom Aufsichtsrat voll unterstützt. VW-Chef Herbert Diess sei gerade bis 2025 bestätigt worden.Hinzu komme, dass der Umbau des Konzerns auf der Basis solider Finanzen erfolgen könne, mithin ausreichend Mittel für entsprechende Investitionen zur Verfügung stünden. Bei der Vorabveröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe VW erwähnt, dass das bereinigte operative Ergebnis für das erste Halbjahr 2021 bei ca. 11 Mrd. Euro liege. Der Beitrag von Q2 betrage etwa 6,2 Mrd. Euro, was das zweitstärkste Quartal seit 2007 darstelle.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:216,90 EUR -1,07% (13.07.2021, 14:07)