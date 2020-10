ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (12.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen zeige sich schon seit vier Monaten von ihrer langweiligen Seite. Nach dem Abgasskandal und der Corona-Pandemie sei es um den deutschen Autobauer ruhig geworden. Nun stehe die Aktie kurz davor, massive Widerstände zu durchbrechen. Komme der Befreiungsschlag, locke der Wert mit einem enormen Gewinnpotenzial.Die Volkswagen-Aktie bewege sich seit Anfang Juni in einem Seitwärtskanal. Dabei schwanke der Wert zwischen den Begrenzungslinien bei 125 Euro und 155 Euro. Wegen der abnehmenden Volatilität würden nun die drei wichtigsten Durchschnittslinien (GD50, 100 und 200) eng zusammenlaufen. Momentan würden diese nur noch mit rund einen Euro Abstand zueinander verlaufen und damit eine massive Widerstandszone zwischen 138 Euro und 141 Euro bilden.Aktuell stehe der Kurs knapp unter dem ersten Widerstand. Gelinge es dem Papier in den folgenden Tagen die 141 Euro nachhaltig zu überwinden, wäre das ein enorm starkes Kaufsignal. Aus charttechnischer Sicht wäre dann eine dynamische Bewegung bis zur oberen Begrenzungslinie bei 155 Euro recht wahrscheinlich. Könne auch diese Marke durchbrochen werden, sei mit Kursen bis 180 Euro zu rechnen.Bei einem erfolgreichen Ausbruch locke die Volkswagen-Aktie mit satten Gewinnen. Neueinsteiger sollten auf das Kaufsignal warten.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,90 EUR +1,42% (12.10.2020, 16:54)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,60 EUR +1,41% (12.10.2020, 16:42)