Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

114,36 EUR -4,14% (14.05.2020, 13:20)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

114,94 EUR -4,02% (14.05.2020, 13:05)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Wegen des Verkaufseinbruchs in der Corona-Krise müsse Volkswagen die Arbeit nach dem jüngsten Wiederanlauf stellenweise schon wieder herunterfahren. Im Stammwerk Wolfsburg solle die Produktion des kleinen SUV Tiguan sowie des Touran und des Seat Tarraco demnächst an vier Tagen komplett ruhen. Keine guten News für die Aktie.Volkswagen werde die Arbeit nach dem jüngsten Wiederanlauf stellenweise schon wieder herunterfahren. Im Stammwerk Wolfsburg solle die Produktion des kleinen SUV Tiguan sowie des Touran und des Seat Tarraco an vier Tagen komplett ruhen. Dies gelte an diesem Freitag (15.05.) sowie für den 20., 25. und 29. Mai, habe es am Dienstagabend aus Unternehmenskreisen geheißen. Auch der neue Golf 8 sei betroffen.Etwa ein Drittel der rund 80.000 Beschäftigten, für die in Deutschland bisher eine verringerte Arbeitszeit angezeigt worden sei, seien noch nicht zurückgekehrt, heiße es in einem Interview mit dem Manager Arne Meiswinkel im VW-Intranet. Der Wiederanlauf habe zwar "hervorragend geklappt", habe die für Personalgrundsätze zuständige Führungskraft gesagt. "Aber: Je nach Fahrzeugbestellungen der Kunden müssen wir flexibel weiter auf Sicht fahren."Der gesamten Branche mache jedoch nach wie vor die Vorsicht der Kunden zu schaffen. Lange seien neben der Produktion auch die Autohäuser dicht gewesen - nun seien die Lager voll, während viele Verbraucher größere Ausgaben scheuen würden.Finanziell mache sich das deutlich bemerkbar. VW-Finanzvorstand Frank Witter rechne für das laufende zweite Quartal mit einem Verlust im Tagesgeschäft. Im Gesamtjahr 2020 dürfte es noch ein positives operatives Ergebnis geben - jedoch wohl "gravierend" unter dem Vorjahreswert.Und dennoch habe VW im ersten Quartal seine Ausnahmestellung deutlich gemacht. Umsatz und Gewinn seien zwar deutlich zurückgegangen, hätten jedoch über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Auto steige aufgrund des höheren SUV-Anteil und die Effizienzprogramme würden ihre Wirkung entfalten.Kernmarken-Vertriebschef Jürgen Stackmann habe zum Wochenbeginn von "alarmierenden" Konsumdaten gesprochen. Daher lege der Konzern von diesem Freitag an auch für Audi , Skoda, Seat und die leichten Nutzfahrzeuge ein Absatzprogramm auf, um die Nachfrage anzukurbeln. Zur Diskussion über umstrittene Auto-Kaufprämien habe der VW-Manager gesagt: "Es wird nicht ohne ein breit angelegtes Konjunkturpaket gehen - und zwar für die gesamte Wirtschaft, nicht nur für die Automobilindustrie." Bis Anfang Juni wolle die Bundesregierung darüber entscheiden.Anfang Juni solle über Hilfen für die Automobil-Industrie entschieden werden. Das sollte BMW, Daimler und Volkswagen Rückenwind verleihen. So könnte vor allem der Swing weg vom Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität, für die Hersteller einfacher werden. Anleger sollten sich bei den Automobil-Herstellern auf Absatzeinbußen im Gesamtjahr zwischen zehn und 20 Prozent einstellen. Die Gewinne dürften weitaus mehr leiden. VW jedoch sollte in der Lage sein, auch 2020 schwarze Zahlen zu schreiben. VW sei im Vergleich zu den anderen europäischen Automobil-Herstellern am besten für die Zukunft gerüstet.Die VW-Aktie treffe bei rund 115,00 Euro auf einen Widerstand. Sollte dieser nicht halten, verläuft die nächste Unterstützung bei 107,50 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: