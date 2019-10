Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

147,80 EUR -0,61% (07.10.2019, 15:21)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

148,04 EUR +0,15% (07.10.2019, 15:07)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (07.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen wolle vor dem Marktstart des Hoffnungsträgers ID.3 scheinbar seine Lager räumen. Deshalb werde der Elektro-Golf zum Schleuderpreis verkauft. Hinzu kämen drei Kaufempfehlungen für die VW-Aktie.Nach einer Studie des CAR-Instituts der Universität Essen-Duisburg werde im Internet der Elektro-Golf inklusive Förderung für rund 20.760 Euro verkauft. Zum Vergleich: Der Listenpreis liege bei knapp 32.000 Euro. Damit wäre der E-Golf günstiger zu haben als die Variante mit Verbrennungsmotor."Die Produktion des ID.3 läuft und man will Anfang nächsten Jahres ohne "Altbestände" das neue Auto in den Markt bringen. Die Leistungsdaten des ID.3 sind hervorragend. Daher macht es Sinn die 1. Genration der Elektroautos, also den e-Golf, abzuverkaufen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Der ID.3 solle Mitte 2020 auf den Markt kommen. Einstiegspreis: rund 30.000 Euro. Laut Volkswagen sei die erste Auflage, der ID.3st bereits ausverkauft. "Der ID.3 hat mit 30.000 Euro und einer Reichweite von 300 km eine sehr gute Wettbewerbsposition", so Dudenhöffer. Volkswagen wolle bis 2028 weltweit knapp 70 neue Elektromodelle auf den Markt bringen.Eine heiße Wette. "Ab 2021 braucht VW den ID.3, um Strafzahlungen zu vermeiden. Also, wenn man es netto betrachtet verdient VW mit dem ID.3 ab 2021 Geld, denn man erspart sich dreistellige und höhere Strafzahlungen. "Brutto" hängt von Klimaschutzprogramm der Regierung ab, wie etwa dem CO2-Tonnen-Preis. Aber da sind sehr viele Unsicherheiten drin, eben Politik und wenig zuverlässig", so Dudenhöffer.In den letzten Wochen würden sich die Kaufstudien für die VW-Aktie häufen. RBC Capital Markets sehe ein Kursziel von 210 Euro. Analyst Tom Narayan zeige sich positiv angetan von der Elektrostrategie des Autobauers.Warburg Research halte die VW-Aktie ebenfalls für deutlich zu günstig. Analyst Marc-Rene Tonn rate zum Kauf mit einem Kursziel von 210 Euro. Das Klimapaket der Bundesregierung dürfte der Elektroauto-Offensive der Wolfsburger zusätzlichen Rückenwind geben, so der Experte in seiner aktuellsten Studie.Der Ausbruch über die wichtige 200-Tage-Trendlinie habe sich in den letzten Monaten schon des Öfteren als Fehlsignal herausgestellt. Bereits seit mehr als zwölf Monaten pendle die VW-Aktie in einer breiten Range zwischen 135 Euro und 162 Euro. Erst wenn die obere Begrenzung des Seitwärtstrendkanals geknackt werde, erhöhe sich das technische Potenzial für die VW-Aktie bis auf 178,90 Euro. Aktuell sehe es eher danach aus, als würde die VW-Aktie erneut die untere Begrenzung des Seitwärtstrends testen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der Volkswagen-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: