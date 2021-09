XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

196,76 EUR +0,68% (13.09.2021, 13:58)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.09.2021/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Immer neue schlechte Nachrichten hätten zuletzt dafür gesorgt, dass die VW-Aktie einfach nicht in die Gänge gekommen sei. Allen voran die Lieferengpässe bei Chips, aber auch der holprige Marktstart der E-Modelle in China und die im August eingebrochenen Zulassungszahlen hierzulande. Die nüchternen Geschäftszahlen würden allerdings eine andere Sprache sprechen, so seien zum Halbjahr mit einem Umsatzplus von 34,9% und einem EBIT von 11,4 Mrd. Euro (Vj.: -0,8 Mrd.) neue Bestmarken gesetzt worden, die sogar über dem 2019er Niveau gelegen hätten.Da auch die Prognose leicht angehoben wurde und sich die Lage bei den Zulassungszahlen und Lieferengpässen mittelfristig erholen dürfte, bleiben die Experten von "Der Anlegerbrief" der günstigen Aktie (KGV21 unter 8!) vorerst treu. Das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie laute 250,00 Euro. (Ausgabe 35 vom 11.09.2021)