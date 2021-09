Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux hätten den europäischen Autosektor unter die Lupe genommen. Ein Thema sei der aktuelle Chipmangel gewesen. Im Rahmen dieser Branchenstudie sei auch die Einschätzung der VW-Aktie überarbeitet worden. Auch wenn das Kursziel gesenkt worden sei: Das Ergebnis könne sich sehen lassen.Die Analysten Thomas Besson und Michael Raab würden in einer Branchenstudie weiter auf Autobauer und Reifenproduzenten setzen. Neben den Papieren der Wolfsburger befänden sich auf ihrer Favoritenliste Daimler, Stellantis und Michelin. Generell hätten Besson und Raab ihre Produktionsschätzungen aber weiter abgesenkt wegen der zugespitzten Probleme beim Halbleiternachschub für die Branche.Das Kursziel für die Volkswagen-Aktie sei von 300 auf 285 Euro reduziert worden, die Kaufempfehlung aber bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau sähen die Experten damit noch immer über 50 Prozent Kurspotenzial.Der anhaltende Chipmangel werde die globale Autoindustrie einer Studie zufolge deutlich stärker belasten als bislang erwartet. Aufgrund der fehlenden Halbleiter dürften der Branche dieses Jahr Umsätze in Höhe von 210 Milliarden Dollar entgehen, habe die Beratungsfirma Alix Partners prognostiziert. Im Mai seien die Alix-Experten noch von einer nur gut halb so hohen Belastung ausgegangen. Aber: Das Problem sei hinlänglich bekannt - und somit wohl in großen Teilen in den Kursen eingepreist.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link