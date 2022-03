Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

154,74 EUR -1,23% (17.03.2022, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

155,68 EUR +0,03% (17.03.2022, 10:01)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW habe jüngst gute Zahlen für 2021 vorgelegt. Doch der Ukraine-Krieg mit seinen bisher noch nicht absehbaren Folgen bleibe ein großer Risikofaktor. Und aktuelle Zulassungszahlen würden - bereits vor Kriegsausbruch - einen Negativ-Trend signalisieren. Zwei Analystenhäuser würden indes zuversichtlich für den Titel gestimmt bleiben.In der Europäischen Union seien im Februar erneut weniger Pkw zugelassen worden als ein Jahr zuvor. So seien die Neuzulassungen um 6,7 Prozent auf 719.465 Fahrzeuge gesunken, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitgeteilt habe. So wenige Autos seien dabei noch nie in einem Februar verkauft worden, habe es geheißen. Grund seien die anhaltenden Störungen in der Lieferkette, etwa bei Halbleitern. Im Vergleich zum Januar, als das Minus 6,0 Prozent betragen habe, habe sich der Rückgang damit beschleunigt.Derweil habe die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Jahreszahlen auf einem Kursziel von 210 Euro belassen. Ein starkes viertes Quartal und ein ermutigender Ausblick seien schon bekannt gewesen, so Analyst Tim Rokossa in einer aktuellen Studie. In der Telefonkonferenz habe das Management einen guten Start in das neue Geschäftsjahr betont. Hauptsächlich stehe derzeit aber der geplante Börsengang der Sportwagenmarke Porsche im Fokus.Die DZ BANK hingegen habe den fairen Wert für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 225 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "kaufen" belassen. Die Premiummarken des Autokonzerns sollten weiterhin von einer guten Nachfrage- und Preissituation profitieren, so die Analysten. Ein Börsengang der Sportwagenmarke Porsche könnte positive Kursimpulse mit sich bringen. In seinem Modell habe er nun aber einen Risikoabschlag wegen des Ukraine-Konflikts berücksichtigt.Klar, das (zukünftige) Wohl und Wehe des weltweiten Automarkts hänge vor allem von der Entwicklung im Ukraine-Krieg ab. Ein kurzfristiges Kriegsende würde den Autotiteln sicherlich Aufwind geben. Aus charttechnisch Sicht dürfte ein Überspringen der 160-Euro-Marke für Anschlusskäufe sorgen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link