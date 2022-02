XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Es brenne im wahrsten Sinne des Wortes an einigen Ecken bei Volkswagen - zur Chipkrise sei nun auch ein Brand auf einem Containerschiff hinzugekommen. Hier seien aber nur rund 0,01% der Jahresproduktion im Feuer gewesen. Wichtiger sei der Erfolg neuer Elektroauto-Modelle wie des ID Buzz, der nun von ersten Fachjournalisten sehr positives Feedback erhalten habe. Zudem werde der Start des batteriebetriebenen Porsche Cayman zum Thema. Bis 2025 könnte Volkswagen schon 2,5 Mio. vollelektrische Autos pro Jahr verkaufen und damit Tesla überholen.Bereits 2021 habe Porsche mit 51.000 Taycans mehr verkauft als vom Verbrenner-Klassiker Porsche 911er, der an 40.000 Kunden übergeben worden sei. Die "Automobilwoche" schreibe nun, dass der Volkswagen-Konzern nachlege: So könnten 500 Mio. Euro in einen Elektro-Cayman investiert werden und die Produktion noch im Jahr 2022 anlaufen. Auch der ID Buzz komme gut bei potentiellen Interessenten an und könnte laut Bloomberg bereits 2026 zu einer Elektroauto-Jahresproduktion von 2,5 Mio. Einheiten im Konzern und einer deutlich auf 8 bis 9% erhöhten EBIT-Marge führen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:175,74 EUR -2,12% (21.02.2022, 14:15)