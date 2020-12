Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (29.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe Volkswagen nach Einschätzung von Betriebsratschef Bernd Osterloh wohl auch 2021 im Griff. Die derzeitigen Versorgungsengpässe bei Zulieferern zeige, wie heikel die Lage sei, habe er in einem Interview mit der dpa gesagt. Dennoch: Anfang 2021 erfolge der Verkaufsstart für Volkswagens zweites Elektromodell, den ID.4"Wir haben ein gravierendes Problem", so Osterloh zu Lieferproblemen bei Halbleitern für Elektronik-Teile. "Wir können das Auto dann nicht bauen. Kurzfristige Lieferalternativen gibt es nicht." Coronabedingte Personalausfälle bei einem Sitzzulieferer seien ebenfalls kritisch - und "dass Händler in einigen EU-Ländern wieder geschlossen haben".Ein mittelfristiger Engpass könnten die nötigen Batteriezell-Kapazitäten werden.Auch Autozulieferer müssten hier investieren, habe Osterloh gefordert. Und im Ladenetz-Ausbau müsse die Energiebranche ihren Beitrag leisten.Zudem müsse VW die Zukunftsthemen der nächsten Jahre anpacken - die schwierige Balance zwischen Investitionen und Sparzielen löse immer wieder auch Konflikte mit Vorstandschef Herbert Diess aus.Ein zentrales Projekt der nächsten Jahre werde die Entwicklung und Fertigung eines neuen Elektro-Volumenmodells mit dem Arbeitstitel "Aeroliner" im Stammwerk. "Bei dem Fahrzeug soll die neueste, von uns in Eigenleistung entwickelte Software-Generation eingesetzt werden, die ab 2025 anläuft", habe Osterloh erklärt. "Und der Aeroliner könnte ein Mehrmarken-Modell werden in einer deutlich sechsstelligen Stückzahl pro Jahr - alle in Wolfsburg gebaut."Dennoch: Anfang 2021 werde Volkswagen sein zweites Elektromodell, den ID.4 ausrollen. Der Verkauf des Kompakt-SUV ID.4 sei in Deutschland und mehreren Ländern Europas ab Januar geplant, habe Betriebsratschef Bernd Osterloh der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Es bleibe dabei: Trotz Engpässen bei den Zulieferern, trotz lahmender Autokonjunktur in Europa: Volkswagen gehe in die richtige Richtung. Der Automobil-Hersteller investiere massiv in E-Mobility und Software.Zuletzt hat Goldman-Sachs Analyst-Georg Galliers sein Kursziel für die VW-Aktie von 181 Euro bekräftigt. Auf dieses Niveau könnte die VW-Aktie bald klettern. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Volkswagen-Aktie endlich nachhaltig den Widerstand bei 156,30 Euro vom 24.November aus dem Weg räumt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link